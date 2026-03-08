SIERRA GRANDE CERRÓ EL CARNAVAL 2026 CON LA ELECCIÓN DE LA NUEVA REINA

Sierra Grande | Con la elección de Onella Tamburrini, representante de la comparsa Malibú, como nueva reina, concluyó la celebración del Carnaval 2026 en Sierra Grande. La joven tiene 18 años y formó parte de una de las agrupaciones que participó en las dos noches de festejos desarrolladas en la ciudad.

Durante el evento, comparsas y participantes locales presentaron sus espectáculos ante el público y el jurado, que definió las distinciones en distintas categorías.

La comparsa Malibú obtuvo el reconocimiento a Mejor Comparsa y también a Mejor Batucada. Además, las bastoneras Alina Suárez y Antonela Guzmán, integrantes de la misma agrupación, fueron distinguidas en su categoría.

En tanto, Yasmin Amed, de la comparsa Arandú, fue reconocida como Mejor Pasista. El premio a Diseño de Vestuario y Producción fue para la comparsa Malibú.

Por otra parte, Dennis Arreche logró la distinción al Mejor Disfraz.

Con la elección de Onella Tamburrini como Reina del Carnaval 2026, finalizó la celebración, que reunió a comparsas y participantes locales y de la región durante dos noches de presentaciones.

Por redacción de Pido la Palabra