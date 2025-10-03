SIERRA GRANDE CELEBRARÁ SU 122° ANIVERSARIO EL SÁBADO Y EL LUNES

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, el secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Sierra Grande, Gaspar Siguero, confirmó cómo se organizarán las actividades por el 122° aniversario de la localidad, que se celebra cada 19 de octubre.

El funcionario detalló que la primera jornada de festejos se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en Sierra Vieja, con propuestas culturales, música en vivo, danzas y actividades recreativas para toda la familia. “El año pasado la gente disfrutó mucho y este año vamos a sumar mejoras en los espacios, nueva iluminación y juegos, para que sea aún más completo”, expresó Siguero.

El domingo 19 de octubre, fecha exacta del aniversario de Sierra Grande, coincidirá con el Día de la Madre. Por ese motivo, se decidió no realizar actos oficiales y dejar la jornada destinada al festejo familiar.

Finalmente, el lunes 20 de octubre se desarrollará la parte institucional de la conmemoración, con el tradicional desfile cívico-militar y la participación de las instituciones locales. “Más que nunca tenemos que festejar y hacer el aniversario como corresponde, porque Sierra Grande atraviesa un momento histórico con múltiples obras en marcha”, afirmó el funcionario.

Siguero destacó además que el cronograma oficial será dado a conocer en los próximos días, en conjunto con las instituciones, y adelantó que se analiza la participación de grupos de danza, artistas locales y propuestas gastronómicas.

La comunidad serrana espera vivir un fin de semana cargado de actividades que combinarán cultura, tradición y celebración popular.

