SIERRA GRANDE CELEBRA SU 122° ANIVERSARIO CON CUATRO DÍAS DE FESTEJOS

Sierra Grande | Sierra Grande vive un fin de semana de celebración en el marco de su 122° aniversario, con una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y protocolares que se extenderán desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de octubre, día en que se realizará el acto oficial con la presencia del gobernador de Río Negro y distintas autoridades provinciales y locales.

En diálogo con Radio Libre, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, repasó el cronograma de festejos, que comenzó el viernes por la tarde con la presentación del Ballet “Somos Danza” y el lanzamiento de la 5° Fiesta de las Sierras del Sur en la Casa de la Cultura. Luego, con la inauguración del mural realizado por Roberto «Tato» Lusarreta para rendir homenaje al submarinista Mario Toconás. La jornada cerró con la Noche de Acción de Gracias en el Club Vuta Mahuida.

Este sábado 18, las celebraciones se concentran en Sierra Vieja, donde se desarrollará una gran peña folclórica con la participación de artistas locales, entre ellos Los Duendes de la Peña, Tres de la Izquierda, y los ballets Pichi Anai, Somos Danza, Dejando Huellas y Sentimiento Serrano. El encuentro incluye propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y artesanos, y está previsto que se extienda hasta las 21 horas.

El domingo 19, coincidente con el Día de la Madre, las actividades serán más acotadas. Se disputará la final de la Liga de Veteranos de Fútbol, mientras que el resto de la jornada se destinará al encuentro familiar y al descanso.

El cierre llegará el lunes 20, con el acto oficial por el 122° aniversario. Desde las 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura, se realizará un homenaje a los primeros pobladores y un reconocimiento a los ex mineros que marcaron la historia de la localidad y de la empresa HiPaSAM. También se conmemorará el aniversario de la Radio Municipal.

A las 16 horas, sobre la Avenida Novillo, se desarrollará el tradicional desfile cívico, con la participación de más de 50 instituciones locales, representantes de empresas y la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a autoridades municipales y provinciales. El festejo culminará con el corte de tortas en la Escuela N° 62 y un espectáculo musical de cierre.

Castillo confirmó además que el lunes habrá asueto administrativo municipal, invitando a las instituciones públicas provinciales, empresas y sectores industriales a adherir a la medida “para que toda la comunidad pueda ser parte del festejo”.

La funcionaria destacó el entusiasmo de los vecinos y la importancia de recuperar tradiciones locales, como la entrega de tortas, una costumbre que se retoma en esta edición y que contará con más de un centenar de participantes.

De esta manera, Sierra Grande transita un fin de semana de intensa actividad, con la mirada puesta en su historia y en el futuro de una comunidad que celebra un nuevo aniversario con orgullo y participación popular.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.