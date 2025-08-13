SIERRA GRANDE CELEBRA EL DÍA DE LAS INFANCIAS CON UNA TARDE DE JUEGOS Y DIVERSIÓN

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande anunció la realización de actividades para celebrar el Día de las Infancias este domingo 17 de agosto en el Polideportivo Municipal.

Cintia Castillo, secretaria de Gobierno, destacó que la propuesta fue pensada “junto a diversas instituciones y áreas del municipio, que han preparado actividades recreativas, lúdicas, expresivas y deportivas para recibir a todos los niños, niñas y adolescentes, quienes podrán compartir una hermosa tarde junto a sus familias”.

La funcionaria invitó a toda la comunidad a sumarse a la celebración desde las 16 horas, asegurando que habrá stands de juegos, regalos, sorpresas y muchas actividades para disfrutar.

Cronograma de actividades

Domingo 17 de agosto | 16:00 hs – Polideportivo Municipal: Jornada central con propuestas recreativas para toda la familia. También, Rincón Azul en la Escuela N° 60 desde las 16:00 hs.

Lunes 18 de agosto | 14:00 hs – Escuela N° 360 Mario Armando Toconas, Playas Doradas: Celebración con juegos y sorpresas para los más pequeños.

“Queremos que todos puedan vivir un momento de alegría, en el marco de esta fecha tan especial, y disfrutar de una tarde inolvidable”, expresó Castillo.