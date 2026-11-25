Sierra Grande | El secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Sierra Grande, Gaspar Siguero, se refirió en diálogo con Radio Libre al Foro de Incubación para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por Fundación YPF que reúne a municipios de la costa atlántica de Río Negro para abordar problemáticas comunes y avanzar en proyectos de desarrollo regional.

Siguero señaló que el trabajo con los municipios, Fundación YPF y ONU-Hábitat se desarrolla desde hace tiempo y que uno de los ejes centrales es la gestión de residuos. Indicó que las soluciones requieren estudios técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y planificación, debido a la complejidad y los costos que implica su implementación. En ese sentido, sostuvo que el abordaje individual por parte de cada municipio resulta difícil de sostener.

Entre las alternativas en análisis, mencionó la posibilidad de establecer un sistema regional de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), con un relleno sanitario como destino final y plantas de transferencia y tratamiento para separar los materiales. El esquema contempla la clasificación de residuos en origen y en destino, además de acciones de educación ambiental destinadas a promover la participación de la comunidad.

El funcionario explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo de economía circular, que permita recuperar la mayor cantidad posible de residuos como materia prima para otros procesos y reducir la disposición final a materiales que no puedan reutilizarse. También señaló que la iniciativa requiere coordinación entre las áreas municipales, incluidas planificación, ambiente y hacienda, para evaluar las inversiones y los costos del sistema.

La jornada presencial del foro se desarrolla durante dos días y forma parte de un proceso de encuentros y reuniones virtuales que ya se venía realizando. Siguero indicó que el proyecto busca construir soluciones regionales a partir de estudios y herramientas técnicas, y que la gestión de residuos domiciliarios e industriales de Sierra Grande forma parte de esa planificación.

Fuente: En este día | Radio Libre