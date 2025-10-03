SIERRA GRANDE AVANZA EN LA ELABORACIÓN DE UN RÉGIMEN DE INCENTIVO AL COMPRE LOCAL

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno de Sierra Grande, Cintia Castillo, confirmó que el Ejecutivo municipal se encuentra elaborando un régimen de incentivo para promover el compre local, en coordinación con las cámaras empresarias y comerciales de la localidad. La iniciativa apunta a garantizar que las empresas que operan en la región prioricen la contratación de bienes y servicios dentro del ejido municipal.

Castillo explicó que actualmente existe una ordenanza que protege a los proveedores locales, aunque está orientada principalmente a las contrataciones que realiza el propio municipio. En este sentido, el nuevo régimen busca ampliar ese marco y establecer mecanismos de control y fiscalización que permitan asegurar que los grandes proyectos en desarrollo, como el Proyecto VMOS, cumplan con la prioridad de la mano de obra y los proveedores de Sierra Grande.

“La idea es generar condiciones que realmente cuiden a nuestros comercios y empresas, y que permitan a la vez fiscalizar si se efectiviza el compre local”, señaló la funcionaria en diálogo con Radio Libre.

De acuerdo con Castillo, el Ejecutivo trabaja en conjunto con la Cámara de Comercio y la Cámara de Empresarios para consensuar el texto final de la propuesta, que luego será enviada al Concejo Municipal para su tratamiento. La funcionaria destacó que este esquema de incentivos no solo pretende ordenar el proceso de compras y contrataciones, sino también otorgar beneficios que refuercen la competitividad de los proveedores locales frente a las grandes compañías.

“En esta protección estamos todos juntos: las cámaras, el municipio, los vecinos y los proveedores. Lo importante es generar reglas claras y un control compartido, porque Sierra Grande necesita crecer con su gente y para su gente”, expresó.

Castillo subrayó además la importancia de que el Concejo Deliberante dé un tratamiento ágil a la propuesta, considerando que se trata de una demanda social y productiva de la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre.