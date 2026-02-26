SIERRA GRANDE: ATE EXIGE URGENTE PARITARIA ANTE SALARIOS EN CAÍDA LIBRE

Sierra Grande | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió a la municipalidad de Sierra Grande la convocatoria urgente a una reunión paritaria, pautada en el último acuerdo salarial para el 20 de febrero.

El Ejecutivo, que lidera Roxana Fernández, suspendió en dos oportunidades la negociación amparada en su ajustada agenda y compromisos políticos asumidos. Para ATE “la paritaria no es un compromiso político menor”.

Los salarios promedio en el personal municipal rondan los $400.000 por seis horas de trabajo, por debajo de la línea de indigencia de una familia de cuatro integrantes.

“La municipalidad apuesta al conflicto para deteriorar nuestro poder adquisitivo”, dijo Verónica Agustín Pazos, secretaria general de ATE Sierra Gande. “No tenemos otra lectura: estamos a horas de comenzar las clases y sin plata en el bolsillo para comprar los útiles de nuestros chicos”.

Fuente: ATE