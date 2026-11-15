SIERRA GRANDE ARTICULA CON APASA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA TRABAJADORES DEL VMOS

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, explicó en diálogo con Radio Libre que el trabajo conjunto con APASA responde a la necesidad de acompañar los cambios en las rutinas de los trabajadores a partir de la puesta en funcionamiento del campamento del proyecto VMOS. Señaló que la convivencia permanente, las extensas jornadas laborales y la distancia de los vínculos familiares plantean nuevas necesidades de atención y acompañamiento.

Castillo indicó que la propuesta busca generar espacios de escucha y sensibilización para abordar situaciones vinculadas con la soledad, la nostalgia, los estados de ánimo y la prevención de consumos problemáticos. También destacó la importancia de facilitar herramientas para que los trabajadores puedan expresar sus necesidades y reconocer situaciones que requieran atención.

En cuanto a la modalidad de intervención, precisó que se proyecta implementar un dispositivo de atención dentro de las instalaciones de la obra, mediante jornadas y encuentros presenciales en distintos momentos. La organización tendrá en cuenta los horarios de actividad y descanso de los trabajadores. Además, se evalúa complementar el acompañamiento presencial con herramientas de atención virtual. Castillo aclaró que no se trata de un equipo de asistencia permanente durante las 24 horas, sino de un dispositivo organizado en función de las necesidades detectadas.

La articulación involucra a APASA, a través de su dirección técnica, a los gremios —entre ellos UOCRA— y al Municipio de Sierra Grande, que aportará recursos humanos para el desarrollo de las acciones. Según explicó la funcionaria, la iniciativa se encuentra en etapa de organización y apunta a incorporar la prevención, la escucha y el cuidado de los trabajadores como parte del abordaje de las condiciones de vida dentro del campamento.

Fuente: En este día | Radio Libre