SIERRA GRANDE ANTE EL PROYECTO ARGENTINA LNG: ALCANCES, UBICACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, participó el martes en Viedma de la presentación del proyecto Argentina LNG encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco del acuerdo firmado con YPF para el desarrollo de infraestructura vinculada a la producción y exportación de gas natural licuado.

En declaraciones a Radio Libre, Fernández explicó que la iniciativa ingresará formalmente a la Legislatura provincial y será tratada en una sesión convocada para el día 27. A partir de esa instancia comenzará el proceso de validación legislativa, seguido por las audiencias públicas correspondientes.

Según detalló la jefa comunal, el proyecto Argentina LNG se localizará dentro del ejido de Sierra Grande, al norte de Punta Colorada y de Playas Doradas, en un sector cercano al límite con San Antonio Oeste. En esa zona se prevé la instalación de un gasoducto dedicado, un poliducto, una planta de procesamiento en tierra y dos unidades flotantes de licuefacción, además de la infraestructura asociada.

Fernández indicó que, de acuerdo con la información presentada por el Ejecutivo provincial, Sierra Grande concentrará la totalidad del desarrollo de Argentina LNG, mientras que otros proyectos energéticos se distribuyen en distintos puntos de la costa rionegrina. En ese sentido, remarcó que la localización implica un impacto directo sobre el territorio y una participación central del municipio en las etapas de planificación y gestión.

En relación con la proyección, la intendenta señaló que se trata de iniciativas de largo plazo, con horizontes que exceden los mandatos de gestión y que demandan la construcción de bases institucionales, normativas y de infraestructura desde el presente. Mencionó que el municipio ya cuenta con herramientas como el plan de ordenamiento territorial, parques industriales creados y normativa local para la radicación de empresas, desarrolladas inicialmente a partir del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Asimismo, planteó que el desafío principal radica en acompañar el desarrollo con planificación urbana, capacitación de mano de obra, adecuación de servicios e infraestructura y articulación con el sector privado. En ese marco, recordó la vigencia de normas provinciales como el compre local y los esquemas de participación de proveedores regionales.

Fernández también hizo referencia a los procesos administrativos que seguirán al tratamiento legislativo, entre ellos las audiencias públicas y la coordinación con cámaras empresariales, comercios y organizaciones locales. Señaló que el crecimiento esperado tendrá impacto en variables como la demanda de vivienda, el uso del suelo y la prestación de servicios, aspectos que deberán ser abordados de manera progresiva.

Finalmente, subrayó que el proyecto Argentina LNG se inscribe en una estrategia de desarrollo energético que atraviesa a toda la provincia, con ductos que conectan la cuenca neuquina con la costa atlántica, y que su implementación requerirá un trabajo sostenido entre los distintos niveles del Estado y el sector privado.

