SIERRA GRANDE AMANECIÓ CUBIERTA DE HUMO

Sierra Grande | La localidad de Sierra Grande amaneció este lunes cubierta por una densa capa de humo que redujo significativamente la visibilidad en distintos sectores de la ciudad. Durante las primeras horas del día no era posible observar los cerros que rodean la zona urbana.

En declaraciones a Radio Libre, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, explicó que el fenómeno comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el humo empezó a descender sobre el pueblo. Según indicó, el origen no se encuentra en la región sino en incendios que permanecen activos en la cordillera.

Quilodrán señaló que la gran cantidad de focos ígneos genera columnas de humo que se desplazan a grandes distancias y que, dependiendo de la rotación del viento, descienden sobre distintos puntos del territorio. En este caso, el cambio en la dirección del viento provocó que el humo quedara instalado sobre Sierra Grande.

De acuerdo con la información disponible, se registran al menos dos focos principales en la región: un incendio considerado grave en la zona de El Bolsón y un incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Ambos continúan activos y generan un importante volumen de humo.

En paralelo, la localidad de Cholila se encuentra amenazada por varios frentes de incendio, entre ellos uno que avanza desde el norte, proveniente de Epuyén. Este foco se inició el 5 de enero en el área de Puerto Patriada. La evolución del fuego y los cambios en las condiciones meteorológicas influyen directamente en el desplazamiento del humo hacia otras localidades, como Sierra Grande.

Las autoridades continúan siguiendo la situación y recomiendan a la población mantenerse informada por los canales oficiales.

En el caso de Río Negro, gran parte de la provincia registra un índice de peligrosidad extremo de incendios, de acuerdo con el último parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, como consecuencia de las condiciones meteorológicas desfavorables, especialmente los fuertes vientos, que incrementan el riesgo de propagación del fuego.

El índice de peligrosidad por incendios es extremo en Bariloche, El Bolsón y General Conesa, y alto en Luis Beltrán.

Se solicita a la comunidad extremar las precauciones, respetar las restricciones vigentes y colaborar con las acciones preventivas. Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103.

