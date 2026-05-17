SIERRA GRANDE ADHIRIÓ A LA LEY PIERRI PARA FORTALECER LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande formalizó su adhesión a la denominada Ley Pierri mediante la firma de un convenio de articulación institucional realizado en la ciudad de Villa Regina, en el marco de una jornada organizada junto al Gobierno de Río Negro y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.

La firma estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno municipal, Cintia Castillo, junto a la Subsecretaría de Tierra y Catastro, en representación del Municipio. Del encuentro participaron además autoridades provinciales e intendentes de distintas localidades rionegrinas.

El convenio tiene como objetivo fortalecer los procesos de regularización dominial y facilitar el acceso a la titularidad de viviendas para familias que habitan inmuebles urbanos sin contar aún con la escritura definitiva.

Desde el Municipio señalaron que la adhesión a esta herramienta busca consolidar políticas de ordenamiento territorial, planificación urbana y acceso igualitario a derechos vinculados a la tierra y la vivienda, en un contexto de crecimiento y expansión de la localidad.

La denominada Ley Pierri establece un régimen de regularización dominial destinado a personas que acrediten posesión pública, pacífica y continua de inmuebles urbanos con destino de vivienda única y permanente. El mecanismo permite avanzar hacia la obtención del título de propiedad mediante procedimientos administrativos y jurídicos específicos.

De acuerdo con información difundida por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, pueden acceder al régimen poseedores sin título formal, cónyuges sobrevivientes, herederos y continuadores legítimos de la ocupación del inmueble.

Entre los requisitos establecidos se encuentra acreditar ocupación legítima desde al menos el año 2006, demostrar que el inmueble está destinado a vivienda única y permanente, y presentar documentación respaldatoria como recibos, boletos de compra, certificados o planos.

El IPPV informó además que el trámite puede iniciarse de manera digital a través de IPPV Río Negro, donde las personas interesadas deben completar un formulario con datos personales, información del grupo conviviente y detalles del inmueble. También se podrá realizar la gestión mediante municipios y referentes territoriales habilitados en la provincia.

Según indicaron desde el organismo provincial, una de las prioridades actuales es agilizar expedientes, mejorar la trazabilidad de los procedimientos y fortalecer el acompañamiento a familias que habitan viviendas desde hace años sin contar con título de propiedad.

El convenio firmado permitirá además avanzar en futuras acciones conjuntas entre Provincia y Municipio vinculadas al relevamiento territorial, asistencia técnica y desarrollo de programas de regularización dominial en Sierra Grande.

Fuente: Gobierno de Río Negro