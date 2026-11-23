SIERRA GRANDE ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER A TERRENOS EN EL BARRIO 25 DE MAYO

Sierra Grande | El Municipio de Sierra Grande puso en marcha una convocatoria para acceder a terrenos fiscales en el barrio 25 de Mayo, destinada a vecinos que no cuenten con propiedades y busquen acceder a un lote para iniciar la construcción de su vivienda. La iniciativa se enmarca en las ordenanzas municipales N.º 1785/2026 y 1786/2026, que establecen las condiciones y los procedimientos para esta primera etapa de adjudicación.

Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de 18 años, acreditar ingresos propios, demostrar al menos cinco años de residencia inmediata en Sierra Grande, no ser titular ni poseedor de otro inmueble en la localidad y no contar con una solución habitacional vigente otorgada por organismos públicos.

Para realizar la inscripción, los interesados deberán presentar la documentación en el área de Tierras de la Municipalidad. Se solicita fotocopia del DNI del solicitante y de su grupo familiar, acreditación de residencia, certificado de Libre Deuda Municipal y de Faltas, certificados de HIPARSA sobre inmuebles o adjudicaciones y de IPPV sobre adjudicaciones o soluciones habitacionales. También deberán incorporar el certificado de antecedentes penales, certificado del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), comprobantes de ingresos propios, Certificado Único de Discapacidad cuando corresponda y las declaraciones juradas requeridas.

Una vez finalizado el período de inscripción y completada la verificación de los requisitos, el Municipio realizará un sorteo público para determinar quiénes accederán a los terrenos en esta primera convocatoria. El procedimiento busca establecer un mecanismo de acceso para quienes no cuentan con propiedades y señaló que la experiencia de los 60 lotes entregados mediante el programa de Suelo Urbano reforzó la decisión de continuar con esta política.

La fecha de inscripción difundida inicialmente comprende del 19 al 25 de noviembre de 2026. Sin embargo, debido al feriado y a los plazos necesarios para obtener certificados como el de libre deuda, el Municipio prevé extender el período y comunicar oficialmente la nueva fecha. Por este motivo, los interesados deberán consultar las comunicaciones municipales para conocer el plazo definitivo de presentación.

Fuente: En este día | Radio Libre