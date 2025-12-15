SIERRA CAFÉ RESTO, SABORES QUE NACEN DEL TRABAJO EN EQUIPO

Sierra Grande | En el corazón de Sierra, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y en diagonal a la Plaza San Martín, Sierra Café Resto se ha convertido en un punto de encuentro que combina buena gastronomía, calidez y una fuerte impronta humana. Al frente de la cocina está Ariel Barbatti, su chef, quien resume en dialogo con Radio Libre, el presente del lugar con una frase simple pero contundente: mucho trabajo y mucha satisfacción.

Ariel lidera un equipo joven, comprometido y con ganas de aprender. La apuesta va más allá de ofrecer buenos platos: Sierra Café Resto funciona también como un espacio de formación laboral, donde chicos y chicas del pueblo adquieren experiencia, disciplina y valores propios del trabajo en una empresa gastronómica. “Eso nos pone contentos”, repite Ariel, destacando el orgullo de ver crecer a su equipo.

La propuesta culinaria acompaña cada momento del día. Por la mañana y la tarde, el café es protagonista: ristretos intensos, croissants dorados, panes de chocolate y budines de semilla de amapola invitan a disfrutar sin apuro, especialmente al atardecer, cuando el entorno realza la experiencia. Para el almuerzo y la cena, la carta se vuelve más elaborada y tentadora: sorrentinos de cordero con salsa de calabaza y frutos secos, salmón con curry de limón, o clásicos infalibles como lomo al champiñón o a la pimienta con papas a la crema.

El lugar también se adapta a encuentros laborales y reuniones: desayunos de trabajo, almuerzos y cenas con reserva previa, con la posibilidad incluso de disponer del salón completo para grupos numerosos. Esa flexibilidad refuerza su rol como espacio social, además de gastronómico.

El gran desafío de Sierra Café Resto es sostener el crecimiento sin perder la esencia: calidad, cercanía y compromiso con la comunidad.

Por redacción de Pido la Palabra