SIERRA CAFÉ-RESTÓ ABRIÓ SUS PUERTAS: UNA NUEVA APUESTA GASTRONÓMICA Y COMERCIAL PARA LA CIUDAD

Sierra Grande | Este mediodía quedó oficialmente inaugurado Sierra Café-Restó, el nuevo emprendimiento gastronómico que promete convertirse en un punto de encuentro para vecinos, trabajadores y visitantes. El local está estratégicamente ubicado en diagonal a la Plaza San Martín y en la esquina frente a la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, un punto emblemático de la ciudad que suma ahora una renovada propuesta comercial.

El edificio que hoy alberga a Sierra Café-Restó tiene además una fuerte carga histórica: hasta los años 90 funcionó allí la reconocida y recordada casa de fotografías Foto Flash, un comercio tradicional donde generaciones de vecinos acudían a revelar sus imágenes.

Uno de los propietarios del nuevo restó, Héctor Hinofuentes, expresó la emoción y el desafío que implica ver concretado este proyecto, que definió como “una apuesta en este nuevo escenario productivo y social”.

“Día de inauguración, llegó por fin. Se hizo esperar. Creo que todos estábamos a la expectativa de que se iba a abrir y le fuimos dando forma. Los detalles son los que más cuestan y hasta último momento estuvimos corriendo, pero ya estamos”, comentó.

Horarios y equipo de trabajo

Hinofuentes adelantó que Sierra Café-Restó funcionará plenamente desde este jueves, con horario de 7 a 15 horas y de 17 hasta 0 o 1 de la madrugada, ofreciendo opciones para desayunos, almuerzos y cenas.

El local cuenta con siete empleados, todos debidamente registrados. El emprendedor destacó el acompañamiento del Estado Municipal durante el proceso de habilitación:

“Siempre sentimos el apoyo. Nos faltaba un papel y había que correr. Era algo nuevo para nosotros como emprendedores, así que estuvimos en diálogo permanente para hacer todo como corresponde”.

Una inversión con historia propia

Más allá de lo comercial, la apertura tiene un valor personal para Hinofuentes. El edificio fue adquirido por su padre en 1992 con la intención de instalar un comercio, un proyecto que él no pudo concretar.

“Para mí es algo muy emotivo. Era el pensamiento de mi papá: hacer un comercio o algo lindo. Él no pudo, pero esto es seguir sus pasos y poder terminarlo”, expresó.

Recordó también los tiempos de Foto Flash:

“Era una casa donde se revelaban fotos. Hay un sótano donde se revelaba en lo oscuro, sin que entrara luz. Después pasó por distintos comercios hasta que decidimos poner algo bien, que quede”.

Una propuesta pensada para quedarse

El proyecto fue desarrollado junto a su socio, Alejandro, y con el aporte creativo de David Améstica en el diseño del espacio.

“Un día, tomando un café en la estación de servicio, dijimos: vamos, arranquemos, y arrancamos. Hoy es una realidad”, relató.

La apertura de Sierra Café-Restó no solo renueva una esquina histórica, sino que suma una nueva propuesta gastronómica que apuesta al crecimiento local y a la recuperación de espacios emblemáticos.

Con tradición, una fuerte raíz familiar y una visión de futuro, Sierra Café-Restó comienza su camino como nuevo protagonista de la vida urbana.