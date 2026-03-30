SESIONA HOY EL CONCEJO MUNICIPAL

Sierra Grande | El Concejo Municipal llevará adelante este lunes 30 de marzo una sesión ordinaria con inicio previsto a las 11 horas, según el orden del día establecido.

La jornada comenzará con el tratamiento de homenajes, seguido de la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de diciembre de 2025. Posteriormente, se dará lectura y consideración del orden del día.

Entre los principales puntos figura el ingreso de numerosos expedientes para conocimiento, entre los que se incluyen normativas promulgadas, resoluciones administrativas, licitaciones de obra pública y dictámenes vinculados a la ejecución presupuestaria y rendiciones de convenios en áreas como transporte y alimentación escolar.

También se incorporan iniciativas del Poder Ejecutivo Municipal, como la creación de un museo local, proyectos de urbanización y venta de parcelas, así como el presupuesto y la tarifaria para el año 2026.

En el ámbito legislativo, se destacan proyectos de ordenanza vinculados al régimen de organización y resguardo del patrimonio municipal, la designación de la jueza de faltas, la declaración de emergencia en la localidad y la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios municipales.

Asimismo, se tratarán iniciativas relacionadas con infraestructura vial, como la modificación de rotondas sobre la Ruta Nacional N° 3, y propuestas de regulación, entre ellas la circulación de bicicletas y el uso de recursos municipales.

En materia institucional, se incluyen pedidos de informes a distintas áreas del Ejecutivo, solicitudes de vecinos y organizaciones, y comunicaciones internas del cuerpo deliberativo.

Dentro de la documentación con dictamen de comisiones, se prevé el tratamiento de expedientes sobre patrimonio municipal, coparticipación, emergencia local y señalética del patrimonio histórico cultural.

La sesión contempla además la toma de conocimiento de resoluciones vinculadas a la conformación de comisiones y procedimientos institucionales.

Fuente: En este día | Radio Libre