SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ EL AUMENTO DEL IMAT

Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande aprobó este martes, en una sesión convocada específicamente para tal fin, la resolución ad referéndum enviada por el Poder Ejecutivo Municipal para actualizar los valores del Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT). La sesión fue presidida por Carlos Negri y contó con un cuarto intermedio destinado a analizar el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la concejal Nadia Arbaizar, del bloque Cambia Sierra Grande.

La iniciativa fue finalmente sancionada con los votos de los bloques oficialistas y aliados, mientras que las concejalas justicialistas, Valeria Cayuqueo y Liliana Gauna, votaron en contra.

El concejal Jorge Grau, de Juntos Somos Río Negro, explicó a Radio Libre que lo tratado fue “una resolución que envió el Poder Ejecutivo Municipal de los valores del IMAT”, recordando que este índice fue creado en 2024 y que se compone de tres variables: el valor del combustible, la inflación y el salario municipal. Señaló que, hasta el momento, el municipio continúa cobrando con valores de noviembre de 2024 y que la actualización no se había concretado el año pasado pese a haberse solicitado en dos oportunidades. También indicó que el mecanismo de resolución ad referéndum se ajusta a lo previsto por la normativa vigente.

Grau detalló además que, tras las conversaciones mantenidas en comisión y con el Poder Ejecutivo, se acordó un esquema de aplicación escalonada del aumento de la unidad tarifaria. Según explicó, el primer tramo abarcará los meses de enero, febrero y marzo con valores actualizados a octubre, mientras que el segundo tramo, de abril a junio, se ajustará al índice de noviembre de 2025. Ese acuerdo fue uno de los factores que permitió avanzar en la aprobación de la medida.

Por su parte, la concejal Nadia Arbaizar, de Cambia Sierra Grande, explicó que la resolución 9359 del Poder Ejecutivo solicitó formalmente la actualización del IMAT, índice que no solo impacta en la ordenanza tarifaria sino también en otros valores municipales, como tierras y contrataciones. Recordó que el Concejo había establecido que cualquier actualización debía pasar por el cuerpo legislativo y que en 2025 el pedido no fue tratado junto con la tarifaria y el presupuesto.

Arbaizar sostuvo que su acompañamiento estuvo condicionado a que la aplicación del aumento fuera progresiva y que quedara plasmada por escrito. En ese sentido, indicó que se prevé un primer tramo de enero a marzo con valores de octubre y un segundo tramo, de abril a junio, con valores de noviembre, para luego evaluar una eventual nueva actualización en función de la evolución económica. También señaló que el compromiso asumido por el Ejecutivo está focalizado en la ordenanza tarifaria y no en el resto de las normas que utilizan el IMAT como referencia.

Desde el Partido Vecinal Renacer, la concejal Judith Campero manifestó que la inflación debe ser contemplada en la actualización de las tasas, pero cuestionó que los incrementos no se reflejen en mejoras de los servicios. Puso como ejemplo los valores que abonan vecinos de Costa Dorada y sostuvo que el esquema acordado prevé un aumento aproximado del 35 % para el primer trimestre y una suba acumulada cercana al 44 % hacia junio.

En tanto, la concejal Liliana Gauna, del Partido Justicialista, expresó el rechazo de su bloque al señalar que durante 2024 y 2025 ya se otorgaron herramientas al Ejecutivo mediante el IMAT sin que se evidenciaran mejoras en los servicios municipales. También cuestionó la oportunidad y la modalidad en que fue enviada la resolución ad referéndum, así como el tratamiento legislativo previo.

Tras el cuarto intermedio y con el acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y el bloque Cambia Sierra Grande, la mayoría del Concejo avaló la resolución, quedando así aprobada la actualización del IMAT con aplicación escalonada durante el primer semestre.

Fuente: En este día | Radio Libre