SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS HUMANOS: EL MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE EN UN MOMENTO COMPLEJO

Sierra Grande | El secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Sierra Grande, Gaspar “Tino” Siguero, brindó precisiones sobre el funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad, en un contexto marcado por el incremento de la actividad económica, el crecimiento poblacional y limitaciones operativas.

Según indicó, la agenda municipal se encuentra “apretada” por la dinámica de proyectos y demandas cotidianas. Entre las acciones en curso, mencionó el trabajo conjunto con la Universidad de Río Negro en iniciativas vinculadas a la reconversión de espacios emblemáticos, con análisis de financiamiento y planificación a futuro.

En relación con la recolección de residuos, el funcionario explicó que el servicio se vio afectado en los últimos días por la combinación de factores técnicos y de personal. “Tenemos uno de los dos camiones fuera de servicio, cuyos repuestos llegaron esta semana, y estimamos que volverá a operar en los próximos días”, señaló. A esto se suma la ampliación del área de cobertura hacia sectores como Playas Doradas, donde aumentó la demanda.

No obstante, identificó como principal dificultad la disponibilidad de recursos humanos. “El mayor problema es la rotación de personal. Hay días en que no contamos con la cantidad suficiente de trabajadores para cubrir todos los recorridos”, afirmó. Explicó que el ingreso de nuevas empresas en la localidad genera una alta movilidad laboral, especialmente en perfiles operativos y choferes con licencia profesional.

En este sentido, indicó que el municipio implementa estrategias de capacitación interna para formar personal propio, incluyendo la obtención de licencias habilitantes. También destacó el uso de horas extras para sostener los servicios: “Cuando no alcanzamos a cubrir con personal disponible, recurrimos a quienes están, incluso en días de descanso”.

Sobre la planificación a mediano plazo, sostuvo que se prevé una continuidad en la rotación laboral, por lo que el esquema de incorporación y formación de personal será permanente. Asimismo, señaló que se analizan alternativas para ampliar la base de trabajadores en tareas específicas.

En cuanto al sistema eléctrico, el funcionario describió un escenario de infraestructura envejecida. “Las instalaciones tienen entre 20 y 25 años en muchos casos, y los arreglos parciales ya no son suficientes”, explicó. Ante esta situación, el municipio adoptó una estrategia de reemplazo progresivo por sectores, en lugar de reparaciones puntuales.

Entre las medidas implementadas, mencionó la instalación de luminarias LED, el recambio de cableado por materiales de aluminio y la renovación de tramos completos de red. “La única forma de resolver los problemas es reemplazar integralmente los componentes”, sostuvo.

También hizo referencia a reclamos vecinales vinculados a fallas en el alumbrado público en distintos barrios. En algunos casos, atribuyó los inconvenientes a fallas en fotocélulas o deterioro estructural de columnas y cableado. Confirmó que existen proyectos específicos para sectores como el barrio 9 de Julio y Esfuerzo Propio, donde se prevén intervenciones integrales.

Siguero señaló que el crecimiento de la ciudad impacta en la demanda de servicios y en la generación de residuos, lo que exige una adaptación constante de los recursos disponibles. “Lo que antes se resolvía con un recorrido, hoy requiere dos o tres”, indicó.

Finalmente, afirmó que la gestión trabaja en una planificación gradual de renovación de infraestructura urbana, incluyendo redes eléctricas y servicios básicos. “No es posible una renovación total inmediata, pero se avanza por etapas con criterios de prioridad”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre