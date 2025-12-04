SEPÚLVEDA DEFENDIÓ SU GESTIÓN TRAS LA INTERPELACIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL

Sierra Grande | El secretario general y de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Nazareno Sepúlveda, analizó las repercusiones y el contenido de la interpelación realizada en el Concejo Deliberante, en la que debió explicar el funcionamiento del Boletín Oficial, la publicación de resoluciones y los avances en materia de transparencia administrativa.

Sepúlveda sostuvo que hubiese preferido evitar el procedimiento, al que calificó como una instancia que llegó luego de “agotar los canales de diálogo”, pero afirmó que cumplió con la institucionalidad y asistió para responder “cada una de las preguntas formuladas”.

“Respondí absolutamente todo lo que me preguntaron”

El funcionario explicó que, durante su exposición, realizó un repaso del estado administrativo con el que la gestión municipal inició su mandato.

Indicó que era importante “poner en contexto” cómo se trabajaba previamente y cómo se está trabajando hoy:

“Expliqué desde dónde iniciamos. Hace 16 años que el Boletín se hacía de una manera, y nuestro punto de partida fue ese. Pero también dejamos claro que venimos mejorando los mecanismos de publicación y acceso a la información.”

Sepúlveda remarcó que la intención de la gestión es avanzar hacia mayor transparencia, algo que —según señaló— no es nuevo, sino que forma parte de la propuesta de gobierno desde antes de asumir:

“Es una decisión de esta gestión mejorar la información pública y que cualquier vecino pueda acceder fácilmente a ella. Es un compromiso que la Intendenta asumió incluso antes de ser electa.”

Transparencia, boletines y publicaciones

Consultado sobre el eje principal de la interpelación —la publicación completa de resoluciones en el Boletín Oficial—, Sepúlveda explicó que se realizaron modificaciones con el objetivo de agilizar la carga y mejorar la accesibilidad.

Afirmó que se está trabajando en una sección de transparencia dentro del portal web municipal, que permitirá consultar información de manera más clara y sistemática.

Sobre el cuestionamiento referido a la falta de ciertos datos en el Boletín, sostuvo que respondió detalladamente el proceso administrativo y los cambios aplicados en los últimos meses. También señaló que planteó las dificultades técnicas y operativas heredadas, y que el objetivo es “corregir, actualizar y modernizar los procedimientos”.

“Agotamos el diálogo; igual fui con respeto institucional”

Sepúlveda reiteró su postura de que la interpelación podría haberse evitado:

“Hubiésemos preferido que no se llegue a esta instancia. Pero, agotado el diálogo y viendo que quienes impulsaron la interpelación no tenían intención de dar marcha atrás, respetamos las instituciones y asistimos como correspondía.”

Destacó asimismo el clima de respeto dentro del Concejo Municipal y dijo que, más allá de diferencias políticas o metodológicas, su prioridad es “seguir gestionando con transparencia y orden”.

Una interpelación que dejó interpretaciones opuestas

Mientras que desde el vecinalismo —en voz de la concejal Judith Campero— la exposición del secretario “gustó a poco”, el oficialismo, representado por la concejal Araceli Mussi, consideró que la interpelación fue “innecesaria” y que la información requerida ya estaba al alcance de los concejales.

Sepúlveda evitó profundizar en esa controversia, pero reiteró que su presentación tuvo como eje “aclarar, explicar y mostrar el trabajo realizado”.