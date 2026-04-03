SEMANA SANTA: SIGNIFICADO, PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD LOCAL

En el marco de la Semana Santa, una de las celebraciones centrales del calendario cristiano, el párroco Rubén Larzábal brindó una entrevista a Radio Libre en la que abordó el significado de estas fechas, su interpretación teológica y las actividades previstas en la comunidad.

Larzábal definió la Semana Santa como “la rememoración y renovación de lo que sucedió en la cruz”, al señalar que se trata de un acontecimiento que, según la tradición cristiana, marca un punto de inflexión en la historia. “No solo lo conmemoramos, sino que lo renovamos, lo volvemos a vivir en cada Semana Santa”, expresó.

En relación con el sentido de la muerte y resurrección de Cristo, explicó que, dentro de la doctrina cristiana, la crucifixión es interpretada como un acto de redención. “Dios envía a su Hijo al mundo para nuestra salvación” y “el modo que elige de redimirnos es llevando por nosotros la cruz”, afirmó.

Durante la entrevista, el sacerdote hizo hincapié en una lectura centrada en los aspectos internos del relato de la pasión. Indicó que, además de los elementos visibles del sufrimiento físico, propone considerar “los dolores morales de Cristo”, entre ellos la traición, el abandono y el sufrimiento de su entorno cercano. En ese sentido, mencionó la utilización de un Vía Crucis narrado desde la perspectiva de María, en el que “la Virgen va relatando las distintas estaciones”.

Larzábal señaló que estos enfoques buscan vincular los episodios bíblicos con experiencias humanas actuales. “Posiblemente sintamos la traición de una persona que queremos” o “el abandono”, indicó, al plantear que estos paralelismos pueden servir como referencia para la vida cotidiana.

Consultado sobre las prácticas religiosas del Viernes Santo, explicó que la Iglesia establece el ayuno y la abstinencia de carne para quienes estén en condiciones de hacerlo. Aclaró que el ayuno no implica necesariamente la ausencia total de alimentos durante 24 horas, sino que puede consistir en la reducción de una de las comidas principales.

En cuanto a las celebraciones, detalló que el Viernes Santo se realiza el Vía Crucis y la celebración de la Pasión, mientras que el sábado tiene lugar la Vigilia Pascual, considerada “la misa más solemne del año”. Esta ceremonia incluye la bendición del fuego y del cirio pascual, y se desarrolla en un ambiente inicial de oscuridad dentro del templo. El domingo, en tanto, se celebran misas de resurrección.

El sacerdote también describió los cambios en la ambientación de los espacios religiosos durante estos días. Señaló que el templo se presenta sin ornamentaciones y con imágenes cubiertas, como parte de la expresión litúrgica del duelo, situación que se modifica con la celebración de la resurrección.

Finalmente, Larzábal invitó a la comunidad a participar de las actividades y a considerar el sentido de estas fechas. “Es un día para unirnos a Jesús” y “para que el mensaje llegue más fácilmente”, sostuvo.

Fuente: En este día | Radio Libre