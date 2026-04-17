SEGUNDA JORNADA DE PARO DOCENTE EN RÍO NEGRO CON MOVILIZACIONES Y DEBATE SALARIAL

Sierra Grande | La segunda jornada de paro docente en la provincia de Río Negro se inició a las 6 de la mañana con distintas actividades gremiales, entre ellas cortes en la Ruta 151 y acciones en diversos puntos del territorio provincial. En el ámbito local, el secretario adjunto de la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), Gustavo Ávila, brindó detalles sobre el desarrollo de la medida.

Según indicó, la primera jornada registró un nivel de adhesión cercano al 70%, mientras que desde el gobierno provincial se informó un acatamiento del 50%. Para la segunda jornada, Ávila señaló una disminución en la participación, vinculada principalmente a los descuentos aplicados sobre los haberes de quienes adhieren a la medida de fuerza.

El dirigente explicó que los descuentos salariales superan el monto correspondiente a un día de trabajo y sostuvo que, en el contexto actual, no se registran devoluciones posteriores de esos importes. En este sentido, mencionó la existencia de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que avala la no remuneración de los días no trabajados.

En relación con la situación salarial, Ávila afirmó que el sector docente no registra una recomposición desde septiembre del año anterior y cuestionó la modalidad de incrementos implementada por el gobierno, basada en pagos en cuotas, bonos y sumas no remunerativas. También señaló que las negociaciones paritarias se desarrollan en un contexto complejo y con diferencias en las propuestas dirigidas a distintos sectores estatales.

Respecto de las acciones gremiales, indicó que el corte en la Ruta 151 fue definido en el Congreso realizado en Bariloche y anticipó que las medidas continuarán. Asimismo, informó que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo congreso en la localidad de Allen, donde se evaluará la continuidad del plan de lucha.

En cuanto a las paritarias, Ávila mencionó la posibilidad de que las audiencias sean transmitidas públicamente, iniciativa impulsada por el gobierno provincial. Desde el sector sindical manifestaron su acuerdo con la difusión de las negociaciones, en el marco de un reclamo por mayor participación de autoridades en las reuniones.

A nivel interno, el dirigente se refirió a las diferencias dentro de la organización sindical y señaló que existen posturas divergentes respecto de la estrategia de negociación. En ese marco, planteó que algunos sectores priorizan la continuidad del diálogo antes de avanzar en medidas de fuerza, mientras que las decisiones finales se definen en los congresos por mayoría.

Por otra parte, desde el ámbito educativo se informó que el nivel de acatamiento en la segunda jornada podría ubicarse entre el 70% y el 75%, con mayor incidencia en los niveles inicial y secundario.

En paralelo, el gobierno provincial confirmó el pago de la segunda cuota de un bono para el sector docente y la aplicación de un incremento salarial del 5%, medida que se implementará en los próximos haberes.

Fuente: En este día | Radio Libre