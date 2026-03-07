SECUESTRAN TRES MOTOS EN OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande informó que tres motocicletas fueron secuestradas en el marco de los operativos de control de tránsito que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad desde esta semana.

Las acciones forman parte de un plan operacional coordinado entre el área de Tránsito municipal y la Comisaría 13, con el objetivo de reforzar los controles vehiculares y verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

La secretaria de Gobierno del municipio, Cintia Castillo, explicó en declaraciones a Radio Libre que los operativos se realizan de manera conjunta con fuerzas de seguridad y en diferentes horarios para evitar que los conductores evadan los controles.

“Requeríamos armar un trabajo en conjunto con otras fuerzas para poder garantizar primero los controles y establecer varios puntos simultáneos”, indicó la funcionaria.

Según detalló, la modalidad busca impedir maniobras de evasión cuando se instalan puestos de control en una sola zona. “Las veces que se intentan hacer controles, muchos conductores los evaden cambiando de calle o regresando antes del punto de verificación”, señaló.

En ese contexto, los procedimientos se realizan con personal de inspectores municipales y efectivos policiales, con el objetivo de asegurar las condiciones de seguridad durante las intervenciones.

Durante los operativos, cuando se detectan irregularidades en la documentación, en las condiciones del vehículo o en los elementos de seguridad obligatorios, se procede al secuestro del rodado y al labrado del acta de infracción correspondiente.

Castillo indicó que, en los casos donde intervienen menores de edad, la infracción se imputa al adulto responsable. “La multa no puede ir a un menor de edad, sino que se dirige directamente al adulto responsable”, explicó.

Las sanciones económicas previstas por este tipo de infracciones pueden superar el millón y medio de pesos, según precisó la funcionaria. Además, para recuperar el vehículo secuestrado es necesario regularizar la situación ante el Juzgado de Faltas y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Desde el municipio señalaron que los controles continuarán durante la semana y los fines de semana, en distintos horarios y sectores de la ciudad, como parte del plan operativo conjunto con fuerzas policiales.

Fuente: En este día | Radio Libre