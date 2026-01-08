SECRETARÍA DE TRABAJO INTIMÓ A SOUTH MINING POR DEUDAS SALARIALES A 59 TRABAJADORES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro intervino formalmente en el conflicto laboral que mantiene la empresa South Mining con trabajadores del proyecto VMOS ubicado en Punta Colorada, Sierra Grande. Así lo confirmó Claudia Zulatto, delegada del organismo en la localidad, durante una entrevista con Radio Libre.

Según explicó la funcionaria, el reclamo se originó inicialmente por la falta de pago de quincenas correspondientes al mes de noviembre y diciembre, a lo que se sumó el no pago del aguinaldo. En ese contexto, y pese a que existía un compromiso empresarial de sostener al personal hasta el 31 de enero de 2026, la empresa envió 59 telegramas de despido con fecha 22 de diciembre.

“Nos encontramos con un incumplimiento claro. La empresa decidió desvincular a trabajadores cuando había un acuerdo de continuidad y, además, sin haber abonado lo que correspondía”, señaló Zulatto. Actualmente se adeuda el aguinaldo y la liquidación final, que incluye proporcionales trabajados y los conceptos previstos por el régimen de la UOCRA, como el fondo de desempleo por fin de obra.

La audiencia realizada contó con la presencia de representantes de South Mining, del gremio UOCRA, de YPF y del proyecto VMOS. Allí, la Secretaría de Trabajo intimó a la empresa a regularizar la situación en un plazo de 48 horas. “South Mining es el empleador directo y responsable, pero YPF reviste el carácter de responsable solidario”, remarcó la delegada.

Zulatto explicó que la Secretaría de Trabajo no interviene en las relaciones comerciales entre empresas, pero sí actúa de manera directa cuando los derechos de los trabajadores se ven afectados. “Los trabajadores quedaron en el medio de una negociación que no llegó a buen puerto, y eso es lo que nos ocupa como organismo”, afirmó.

En caso de que la empresa no cumpla con el pago en los plazos establecidos, el organismo provincial avanzará con las herramientas legales previstas, entre ellas la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de sanciones conforme a la legislación laboral vigente.

Respecto a la situación general de la empresa, la funcionaria aclaró que no todo el personal fue despedido. Parte de los trabajadores continúa en actividad y percibiendo sus salarios y aguinaldos con normalidad. Asimismo, confirmó que un grupo de los despedidos ya fue incorporado por otras firmas que operan en el proyecto, como C&BI y Milicic, y que se continuará gestionando la absorción del resto.

“El reclamo de la Secretaría de Trabajo es exclusivamente laboral y tiene que ver con el pago de lo adeudado. Paralelamente, se trabaja para que los trabajadores despedidos puedan reinsertarse en las nuevas empresas del proyecto”, concluyó Zulatto.

Fuente: En este día | Radio Libre