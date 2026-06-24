SE REFORZARON LOS PROTOCOLOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS ANTE CASOS DE VARICELA Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Sierra Grande | Ante la aparición de casos de varicela y el incremento de enfermedades respiratorias propias de la temporada, las escuelas secundarias de Sierra Grande reforzaron las medidas de prevención y los protocolos de actuación en coordinación con el sistema de salud.

Así lo informó Gustavo Cifuentes, supervisor de Nivel Medio, durante una entrevista brindada a Radio Libre, donde explicó que la principal estrategia para reducir los contagios es fortalecer las acciones preventivas dentro de las instituciones educativas y en el ámbito familiar.

«Estamos preocupados por reforzar las campañas de prevención, que es la única herramienta que nosotros tenemos, sobre todo en ámbitos donde circula mucha gente, como son las escuelas secundarias», señaló.

Cifuentes indicó que en Sierra Grande se registraron cuatro casos de varicela: tres estudiantes y una docente. Precisó además que no se han detectado nuevos contagios en las últimas dos semanas.

A partir de estos casos, se distribuyó información a las familias y se reforzaron recomendaciones vinculadas al lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, la limpieza de espacios comunes y la ventilación de los ambientes.

El supervisor destacó que las escuelas mantienen comunicación permanente con Salud Pública para recibir orientación sobre los procedimientos a seguir. «Apenas tuvimos noticia de los casos nos comunicamos con el hospital para tener mayor información y recibir las recomendaciones necesarias», explicó.

Entre las medidas vigentes, se solicita que los estudiantes y trabajadores de la educación que presenten síntomas compatibles con enfermedades respiratorias permanezcan en sus hogares hasta su recuperación.

En ese sentido, Cifuentes aclaró que las inasistencias de los estudiantes pueden justificarse mediante certificado médico o con una nota enviada por las familias a través del cuaderno de comunicaciones.

«Ante el primer síntoma, la definición de los adultos debe ser no mandar a los estudiantes a la escuela, tanto para su recuperación como para evitar nuevos contagios», sostuvo.

Respecto de las actividades escolares que implican la concentración de personas, indicó que se procura garantizar la ventilación de los espacios y aplicar las medidas preventivas disponibles, teniendo en cuenta las características edilicias de cada establecimiento.

Por otra parte, recordó la importancia de revisar los carnés de vacunación y completar los esquemas correspondientes. Según informó, el área de vacunación se encuentra disponible para brindar asesoramiento y verificar la situación de cada estudiante.

Las recomendaciones difundidas por Educación apuntan a fortalecer la prevención mediante la participación conjunta de las instituciones educativas, el sistema de salud y las familias.

Fuente: En este día | Radio Libre