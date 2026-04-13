SE REALIZA ESTE FIN DE SEMANA LA COPA ABIERTA DE VÓLEY EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La ciudad de Sierra Grande será sede este fin de semana de una nueva edición de la Copa Abierta de vóley, un certamen que se desarrolla de manera consecutiva por tercer año y que alcanzará su quinta edición, según informó Soraya Amed en declaraciones a Radio Libre.

De acuerdo a lo señalado, la organización se encuentra en la etapa final, con los fixtures ya definidos y en proceso de distribución entre los equipos participantes para coordinar su llegada a la localidad. El torneo contará con la participación de equipos de distintos puntos de la provincia de Río Negro y de Chubut, además de conjuntos locales.

Amed indicó que el certamen ha incrementado su nivel competitivo con el paso de las ediciones, incorporando jugadores con experiencia en ligas federales y categorías superiores. En ese marco, destacó la participación de deportistas de categorías formativas, como sub 16 y sub 18, quienes se integran a equipos de mayor exigencia para sumar experiencia.

El cronograma prevé el inicio el viernes a las 22:30 con encuentros entre equipos locales, tanto en rama femenina como masculina. La actividad principal se desarrollará el sábado y domingo desde las 9:00 en el polideportivo municipal, con partidos de fase de grupos y cruces eliminatorios. Las finales están previstas para el domingo por la tarde.

Entre los equipos confirmados se encuentran delegaciones de Trelew, Puerto Madryn, Viedma y otras localidades, junto a conjuntos locales y nuevas incorporaciones al torneo. La competencia incluirá tanto categorías femeninas como masculinas.

La entrada será libre y gratuita. Durante el evento habrá servicio de buffet, a cargo de familiares de jugadoras de categorías formativas, con el objetivo de recaudar fondos para futuras actividades deportivas.

Finalmente, Amed destacó la importancia del trabajo conjunto entre organización, familias y el área de Deportes municipal para sostener el evento en el tiempo y garantizar su desarrollo.

Fuente: En este día | Radio Libre