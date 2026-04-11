SE REALIZA EL BINGO DEL CET 12 ESTE SÁBADO EN SIERRA GRANDE

El Centro de Educación Técnica N° 12 llevará adelante este sábado 11 de abril un bingo con fines solidarios, según informó Miguel Palferro en declaraciones a Radio Libre. La actividad se desarrollará a partir de las 17 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 20 o 21.

De acuerdo con lo explicado por Palferro, la iniciativa busca reunir recursos para la compra de insumos y equipamiento escolar que no pueden cubrirse con el presupuesto provincial. En ese sentido, señaló que la organización del evento responde a la necesidad de evitar mayores requerimientos económicos a las familias.

El esquema del bingo contempla cinco rondas principales, con un valor de 8.000 pesos por cartón. También habrá venta de cartones individuales durante el desarrollo de cada ronda, con un costo de 2.000 pesos. La comercialización anticipada estuvo a cargo de estudiantes y docentes, mientras que el mismo día del evento se dispondrá de un cupo limitado en puerta.

En cuanto a los premios, Palferro indicó que el monto total estimado alcanza el millón de pesos en efectivo, distribuido entre líneas y cartón lleno en cada una de las rondas. A esto se sumarán premios adicionales denominados “consuelo”, destinados a quienes no resulten ganadores, que incluyen objetos elaborados en talleres de la institución y donaciones.

El evento contará además con servicio de buffet, organizado con aportes de estudiantes y docentes, quienes colaboraron con distintos productos para su funcionamiento.

Finalmente, desde la organización se invitó a la comunidad a participar de la actividad, destacando la convocatoria habitual que registra el bingo del CET 12 en la localidad.

Fuente: En este día | Radio Libre