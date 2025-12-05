SE PUSO EN MARCHA EL CAPS DEL BARRIO INDUSTRIAL Y EL HOSPITAL DR. OSVALDO PABLO BIANCHI CELEBRA SUS 45 AÑOS

Sierra Grande | El nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Industrial ya está en funcionamiento. Ubicado en calle 113 Nº 345, abrió sus puertas esta semana tras una larga espera de la comunidad. Según informó Margarita Muñoz, jefa del DAPA, el espacio ofrecerá inicialmente servicios de enfermería y agentes sanitarios de lunes a viernes, de 7 a 13.

“Gracias a Dios se pudo abrir el CAPS. Estábamos esperando y se logró”, señaló Muñoz. La funcionaria explicó que, aunque por el momento no se contará con atención médica diaria, la meta es ir sumando profesionales: “La idea es incorporar obstetricia, médicos y laboratorio para que el barrio tenga un acceso más directo. La atención primaria apunta a que la gente no llegue al hospital, sino brindarle asistencia previa en su comunidad”.

Instalaciones amplias y orientadas a la comunidad

Muñoz destacó que el nuevo CAPS cuenta con espacios pensados para distintos servicios: una sala de enfermería, un consultorio para obstetricia y un salón destinado a charlas y actividades comunitarias. “Es un lugar hermoso, amplio, muy lindo. Estamos muy contentos con lo que se consiguió”, aseguró.

Respecto a la atención, recordó que para vacunación es necesario presentar carnet y DNI: “Hoy todo se registra con el DNI, nos permite incluir los programas Sumar e Incluir Salud”.

El Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi cumple 45 años

Además de la inauguración del CAPS, el sistema de salud local se prepara para celebrar un nuevo hito: el 45º aniversario del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi, que tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana con un acto protocolar en el ingreso del edificio.

“Invitamos a toda la comunidad. Vienen médicos que estuvieron en la inauguración hace 45 años, como el doctor Beola”, contó Muñoz. También se convocó a instituciones, personal de salud en actividad y a trabajadores que pasaron por la institución: enfermeros, mucamos, médicos y demás profesionales que formaron parte de su historia.

Aunque reconoció que el edificio acusa el paso del tiempo, Muñoz subrayó su valor para la comunidad: “Es un hermoso hospital, una infraestructura que no hay en otros lugares”.

Presencia en el Festival de la Sierra

Muñoz adelantó además que el hospital participará con un stand en la Fiesta de las Sierras del Sur. Allí se realizará entrega de preservativos y se promocionará la donación de sangre, además de difundir los servicios de salud mental.

“Es importante estar presentes en los eventos populares. La idea es acercar los servicios y que la comunidad conozca lo que se hace”, agregó.