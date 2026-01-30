SE PUSO A LA VENTA EL BONO CONTRIBUCIÓN PARA LA X EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande puso en marcha la venta del Bono Contribución para financiar la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas. Así lo confirmó el secretario general y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda, en declaraciones a Radio Libre.

Según explicó el funcionario, el Concejo Municipal autorizó la emisión de un total de 5.000 bonos, de los cuales una primera tanda de 500 comenzó a distribuirse tras el visado correspondiente del Tribunal de Cuentas. La entrega inicial se realiza a empleados municipales y a asociaciones civiles con personería jurídica, desde la sede municipal.

Cada bono tiene un valor de 50.000 pesos y el sorteo tendrá como premio un terreno ubicado en la manzana 312 de Playas Doradas, con servicios de luz, gas y agua. El lote forma parte de una licitación anterior que había quedado desierta y fue incorporado a esta modalidad de financiamiento.

Sepúlveda detalló que el sorteo se realizará el domingo 22, en el marco de la fiesta, a las 22 horas, sobre el escenario principal, ante escribano público y con transmisión en vivo. El mecanismo será mediante la colocación de los bonos en una urna y la extracción del número ganador.

En relación con la comercialización, indicó que empleados municipales —tanto de planta permanente como contratados— y asociaciones civiles podrán vender los bonos. Cada vendedor recibirá una comisión de 5.000 pesos por bono vendido y rendido, sin límite en la cantidad de ventas. Para las asociaciones, se firmará una declaración jurada que respalde la rendición y el cobro de la comisión.

Plan de pago anual de impuestos municipales

El secretario de Hacienda también informó sobre el cierre del período de pago anual de impuestos municipales con beneficios. El descuento del 30 % correspondiente a enero se encuentra vigente hasta el 31, con atención presencial en la municipalidad hasta mañana a las 13.30 horas y pago virtual disponible hasta el sábado inclusive.

Durante este período, el municipio extendió el horario de atención de la caja y habilitó puntos de cobro en Playas Doradas, además de mantener la opción de pago a través de la oficina virtual, con alternativas como transferencia, Mercado Pago, Rapipago y tarjetas.

Para quienes no accedan al beneficio de enero, se confirmó que durante febrero y hasta el 3 de marzo se aplicará un descuento del 20 % en el pago anual. Desde el área de Hacienda se evalúa continuar con operativos territoriales de cobro en barrios y en Playas Doradas durante el mes próximo.

Sepúlveda señaló que, si bien los datos definitivos de recaudación aún no están cerrados, la cantidad de contribuyentes que accedieron al pago anual supera la registrada el año anterior, en un padrón que alcanza a más de 8.000 contribuyentes entre tasas domiciliarias y comercios.

Fuente: En este día | Radio Libre