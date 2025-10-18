SE PRESENTÓ OFICIALMENTE LA 5° EDICIÓN DE LA FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Casa de la Cultura de Sierra Grande fue escenario este viernes de la presentación oficial de la quinta edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, evento que se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre al pie de los cerros, en el predio de Somos Danza. La propuesta, organizada por la Asociación Civil Somos Danza con el acompañamiento de la Municipalidad de Sierra Grande, se consolida como una cita clave del calendario cultural y turístico patagónico.

Durante el acto, la intendenta Roxana Fernández destacó la importancia de la continuidad del evento y su papel como apertura oficial de la temporada de verano 2025-2026.

“Poder darle continuidad a una fiesta que convoca a tanta gente y que crece año a año es fruto de la perseverancia, la convicción y el trabajo sostenido. Esta celebración marca el inicio de la temporada turística y pone en valor nuestras sierras, nuestro patrimonio natural y cultural. Sierra Grande es la única ciudad de la provincia que puede integrar en una misma propuesta el turismo de mar y de sierras”, expresó Fernández.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Civil Somos Danza, Oscar Aguilar, subrayó el esfuerzo colectivo que permite llevar adelante el evento.

“El trabajo ha sido arduo, pero estamos felices de cumplir el objetivo. Gracias al apoyo de la comunidad y de la Municipalidad podemos concretar esta quinta edición. Ya se iniciaron las gestiones para que la próxima edición sea reconocida oficialmente como fiesta provincial, un paso muy importante para nosotros”, señaló Aguilar.

Por su parte, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes municipal, Cristian Calfuguir, valoró el trabajo conjunto entre el municipio y la agrupación cultural.

“Una fiesta de este tipo no se logra de un día para el otro. Somos conscientes del enorme esfuerzo que realiza la organización durante todo el año. Cada edición eleva la vara y posiciona a la Fiesta de las Sierras del Sur como un referente regional con proyección provincial”, afirmó el funcionario.

Finalmente, el profesor y director del ballet Somos Danza, Lucas Antipán, presentó parte de la programación artística de la próxima edición.

“Somos alrededor de 90 integrantes en el ballet y trabajamos todo el año para que esta fiesta sea posible. Este año contaremos con la participación de artistas locales y grupos invitados de distintas provincias, entre ellos el ballet Flor de Campo de Buenos Aires, El Fortín Sureño de Pico Truncado, Daniel Cantos —intérprete del himno de la fiesta— y el grupo jujeño Xocallas, que traerá un show de música andina”, detalló.

La Fiesta de las Sierras del Sur nació con el propósito de revalorizar las tradiciones folclóricas, gastronómicas y artesanales de la región, integrando la identidad serrana al circuito turístico patagónico. Cada año, el evento reúne a artistas, bailarines y músicos de distintos puntos del país en un entorno natural único que realza la belleza del paisaje de Sierra Grande.