SE CORRIÓ CON GRAN ÉXITO LA 36° MEDIA MARATÓN DEL SEC

Con más de 300 participantes se corrió este domingo la 36° edición de la Media Maratón del SEC, que se convirtió en tradición realizarla cada año con motivo del mes de los trabajadores mercantiles.

El Polideportivo Trelew fue el punto de encuentro para está gran fiesta deportiva, en la que más de 300 corredores y corredoras disputaron las distancias de 5k, 10k y 21k, superando también el viento y un clima típico patagónico.

Los grandes protagonistas de la jornada fueron:

En los 21k Comercio Masculino

1 puesto Belmar Casanova Cristian #172

2 puesto Ligoule Flavio Fabricio #5

3 puesto Reales Nestor Osvaldo #33

En los 10k comercio masculino

1 puesto Berthe Emilio Saúl #173

2 puesto Cassi Máximo Valentín #24

3 puesto López Fabián Daniel #56

En los 5k comercio masculino

1 puesto Cogorno Diego Federico #75

2 puesto Mardones García Samuel #182

3 puesto García Patricio Luis #82

En los 21k Comercio femenino

1 puesto Arce Gladys Alicia #171

En los 10k comercio femenino

1 puesto Bragoli Maria Noelia #158

2 puesto Villivar Romina Valeria #111

3 puesto Arzan Cintia Valeria #76

En los 5k comercio femenino

1 puesto Mora Natalia Andrea #194

2 puesto Gonzalez Aldana Nerea #104

3 puesto Rios Romina Silvana #23

En los 21k libre masculino

1 puesto Arrative Sebastian #32

2 puesto Elgorriaga Fabricio Gonzalo #98

3 puesto Arroyo Cristian #60

En los 10k libre masculino

1 puesto Cid Claudio Hernan #114

2 puesto Fuenzalida Hugo Dante #35

3 puesto Jones Franco Gabriel #48

En los 5k libre masculino

1 puesto Felices Leonardo #131

2 puesto Herrera Matías Sebastián #96

3 puesto Currumil Ezequiel #95

En los 21k libre femenino

1 puesto Millaguala Adriana #149

2 puesto Cherey Tatiana #174

3 puesto Crettón Noemi #156

En los 10k libre femenino

1 puesto Perales Mariela #193

2 puesto Chingoleo Hilda Maria #210

3 puesto Barriga Antonella #109

En los 5k libre femenino

1 puesto Fuentealba Micaela #219

2 puesto Leon

3 puesto Natalia mora

Allí estuvieron presentes el Secretario General del SEC, Alfredo Beliz, y el Subsecretario General, Damián Pérez, acompañando a los deportistas en la entrega de premios.

En este sentido, Beliz felicitó a todos los corredores y corredoras, y aprovecho para hacer llegar el saludo a todos los trabajadores mercantiles en su día y a seguir disfrutando de un festejo colmado de actividades en el polideportivo SEC, entre ellas reconocimientos, firmas de convenios, presentaciones de bandas de cumbia y la premiación del regional deportivo.

Inauguración de canchas en Puerto Madryn

Por otro lado, en un contexto de fortalecimiento y apuesta por el deporte, este 4 de octubre se inaugurará el Campus Deportivo del Camping SEC de Puerto Madryn, que va a contar con canchas de 7 y 5, ambas con césped sintético nuevo, iluminación y vestuarios totalmente renovados. Será un espacio para la Escuela de Fútbol Infantil CEC, para potenciar el entrenamiento de los más pequeños del club.

Fuente: Sindicato de Empleados de Comercio.