SE CONFIRMÓ LA X EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, anunció oficialmente la realización de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas, que se llevará a cabo los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero. El anuncio se realizó en una conferencia junto al presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, funcionarios municipales, prestadores turísticos, representantes del sector privado, fuerzas de seguridad e instituciones locales.

Fernández confirmó que la decisión de realizar la fiesta a fines de febrero responde a una planificación orientada a extender la temporada turística y aprovechar el período de feriados de carnaval. En ese sentido, señaló que el evento cumple diez años con carácter nacional, consolidándose como una herramienta de promoción cultural, turística y económica para la villa balnearia.

La intendenta remarcó que la organización de la fiesta implica un trabajo articulado entre el Estado municipal y el sector privado, en un contexto de aumento generalizado de costos. Indicó que el financiamiento se estructura a partir de aportes municipales, auspicios privados, la venta de ubicaciones preferenciales con sillas frente al escenario y un bono contribución cuyo premio principal será un terreno con servicios en Playas Doradas.

Por su parte, el secretario general y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda, dio a conocer la grilla de artistas nacionales confirmados. El viernes 20 se presentará Nico Mattioli; el sábado 21, Destino San Javier y Sharon y Los Camperos del Chamamé; mientras que el domingo 22 cerrará la fiesta Ulises Bueno. Sepúlveda explicó que la selección de los artistas demandó un proceso de negociación prolongado, con el objetivo de garantizar una propuesta acorde al nivel que tiene la fiesta dentro del circuito de eventos populares de Río Negro y la región.

En materia de seguridad, la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, informó que se trabaja en un plan operacional similar al implementado en la edición anterior. El dispositivo contará con más de 50 efectivos, refuerzos de las fuerzas provinciales, presencia de motorizada, bomberos, servicios de salud y, de ser necesario, seguridad privada. Además, confirmó el acompañamiento del Gobierno provincial durante el desarrollo del evento.

En relación con la infraestructura, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Ruiz, explicó que se evalúa una nueva ubicación para el escenario principal. La propuesta contempla su emplazamiento en un predio amplio ubicado al sur de la avenida Buccino, lo que permitirá una mejor organización del público, mayor espacio para feriantes y carros gastronómicos, y una optimización de los accesos para los operativos de seguridad y emergencias.

En tanto, la subsecretaria de Turismo, Luján Siguero, explicó que desde el área de Turismo el EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística) se encuentra trabajando activamente tanto en la promoción del destino como en el ordenamiento de la oferta de alojamiento. Actualmente, la ocupación promedio es del 56%, con un pico cercano al 85% registrado el 31 de diciembre. Se indicó que existe disponibilidad de alojamientos habilitados y que se continúa difundiendo esta información para quienes deseen visitar Playas Doradas durante la Fiesta Nacional, garantizando opciones para el hospedaje de turistas y visitantes.

Finalmente, la intendenta Fernández destacó la participación del sector privado como un eje central de la edición 2026, tanto a través de auspicios como de distintas formas de colaboración. Señaló que la Fiesta Nacional de Playas Doradas busca sostener su continuidad, fortalecer la actividad turística y generar movimiento económico en un contexto desafiante, convocando a la comunidad local, prestadores y empresas a ser parte de la organización del evento.