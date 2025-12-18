SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA COLONIA DE VERANO EN SIERRA GRANDE

La Municipalidad de Sierra Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes, anunció una nueva edición de la tradicional colonia de verano, una propuesta recreativa y deportiva pensada para acompañar a las infancias durante el receso estival. Así lo informó el subsecretario del área, Nicolás Amed, quien brindó precisiones sobre la organización, las inscripciones y el cronograma de actividades.

Según explicó el funcionario, la colonia de verano comenzará el próximo 5 de enero y estará destinada a niñas y niños de entre 5 y 10 años. Las actividades se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12, y tendrán como sede principal el Polideportivo municipal.

“Este año la colonia va a ser de 5 a 10 años, arrancamos el 5 de enero y funcionará tres veces por semana, bien temprano, para que los chicos puedan desayunar y disfrutar de las actividades”, señaló Amed. En ese sentido, confirmó que los participantes recibirán desayuno durante la jornada.

En relación con los espacios, indicó que actualmente las actividades se concentrarán en el Polideportivo, aunque se mantienen gestiones para sumar el uso de la pileta. “Estamos en conversaciones para ver si podemos incluir la pileta dentro de los días de colonia”, aclaró.

Respecto a las inscripciones, el subsecretario informó que se realizan de manera presencial en la oficina de Deportes, ubicada en el Polideportivo. El único requisito solicitado es la fotocopia del DNI del niño o niña, necesaria para la cobertura del seguro. “Por el momento no se solicita certificado médico”, precisó.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de diciembre, aunque desde el área aclararon que, ante casos puntuales, se evaluará la incorporación de participantes una vez iniciado el programa. “Necesitamos contar con tiempo para el seguro, pero si alguien se suma a último momento no va a haber problema”, explicó Amed.

En cuanto al equipo de trabajo, la colonia contará con tres profesores dedicados exclusivamente al desarrollo de las actividades recreativas y deportivas, acompañados por el personal del área de Deportes, que durante el verano ampliará su cobertura para atender eventos tanto en Sierra Grande como en Playas Doradas.

Finalmente, el subsecretario destacó que la colonia forma parte de una agenda más amplia de propuestas para la temporada estival, que incluye caminatas nocturnas, torneos deportivos y actividades recreativas abiertas a la comunidad y a los turistas.

Fuente: En este día | Radio Libre