Sierra Grande | En el marco del Día de la Enfermería, que se conmemora este sábado 21 de noviembre, el Dr. Néstor O. Beola hizo llegar un saludo al personal de enfermería, en particular a quienes trabajaron y trabajan actualmente en el Hospital de Sierra Grande “Dr. Osvaldo P. Bianchi”. En declaraciones a Radio Libre, expresó su reconocimiento por la tarea que desarrollan en la atención de los pacientes.

Beola destacó el compromiso, el profesionalismo y la dedicación de los enfermeros, incluso frente a las dificultades vinculadas con las condiciones edilicias del establecimiento. También señaló la importancia de su intervención en el acompañamiento y la atención de los pacientes internados y sus familiares, así como en la observación y comunicación permanente con los médicos tratantes.

En su mensaje, el profesional sostuvo que estas funciones son fundamentales para brindar una asistencia segura e integral. Asimismo, recordó su vínculo con Sierra Grande, donde residió durante 19 años, hasta 1993, período en el que compartió la actividad sanitaria con el personal de enfermería del hospital local.

El Dr. Néstor O. Beola es médico pediatra, cuenta con un diplomado en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee la matrícula nacional 34.829. Se desempeñó como director del Policlínico de Sierra Grande entre 1984 y 1993, etapa en la que desarrolló parte de su trayectoria profesional en la ciudad.

Finalmente, hizo extensivo su reconocimiento a quienes realizan diariamente tareas de atención, acompañamiento y contención en el ámbito hospitalario, y transmitió sus saludos a todo el personal de enfermería en su día.

Fuente: En este día | Radio Libre