RUTA 9 Y SU ROL EN LA LOGÍSTICA ENERGÉTICA DE RÍO NEGRO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó detalles sobre el proyecto de enripiado integral de la Ruta Provincial 9, señalando su vinculación con las obras energéticas en curso en la región, especialmente con la terminal de exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada.

Weretilneck indicó que la licitación de la obra está prevista para febrero y que la inversión destinada por la Provincia asciende a $3.251 millones a partir de recursos del Bono VMOS, convenio celebrado con las operadoras petroleras que participan en la construcción del oleoducto.

El mandatario explicó que la intervención en la Ruta 9 comprende el microtramo de 28,1 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y Punta Colorada, con trabajos de ensanche de calzada, movimiento de suelos, señalización y defensas metálicas, entre otras especificaciones técnicas.

Según Weretilneck, esta vía constituye el acceso directo a la terminal donde se consolidará la logística de exportación de hidrocarburos, y su acondicionamiento responde a una planificación que busca sostener las operaciones vinculadas a la cadena de producción energética en la provincia.

El gobernador también afirmó que la obra forma parte de un conjunto de intervenciones viales que la Provincia financia para responder a las exigencias de infraestructura que demandan las instalaciones energéticas en desarrollo en Río Negro.

La publicación oficial detalla que las tareas proyectadas en la Ruta 9 incluyen la ejecución de trabajos sobre alcantarillas existentes, señalización vertical reflectiva y mejora de los elementos de seguridad vial, buscando optimizar la circulación de equipos, servicios y material asociado a la construcción y operación del oleoducto.

El gobernador subrayó el papel de este corredor como un componente esencial de la logística provincial en el marco del despliegue de infraestructura energética, con la intención de consolidar condiciones operativas para el movimiento de cargas vinculadas a la nueva etapa productiva.

Fuente: Gobierno de Río Negro