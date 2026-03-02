RUIDOS MOLESTOS Y LA CAIDA DE RAMAS, DOS TEMAS EXPUESTOS EN LA APERTURA DEL CONCEJO DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Mientras ocurría la apertura de sesiones del Concejo Municipal de Sierra Grande quedaron en evidencia dos problemáticas vinculadas a la gestión urbana: el control de ruidos provocados por motocicletas y otros vehículos, y el estado del arbolado público.

Este domingo se desarrollaba el discurso de la intendenta Roxana Fernández y motocicletas y vehículos circularon por la calle ubicada frente al edificio legislativo generando ruidos que interrumpieron la audición dentro del recinto. La situación se produjo en inmediaciones del Concejo y de la Comisaría 13, sin que se registraran intervenciones en el momento.

El tránsito con escapes modificados y otras fuentes de emisión sonora forma parte de una problemática que afecta a distintos sectores de la ciudad. La falta de controles sostenidos ha sido señalada como uno de los factores que permite la reiteración de estos episodios en la vía pública.

Por otra parte, las condiciones climáticas también expusieron la situación del arbolado urbano. Sierra Grande cuenta con forestación implantada en la década del 70 con el objetivo de mitigar las condiciones climáticas de la región. Con el paso del tiempo, el crecimiento y la antigüedad de algunas especies requieren evaluación técnica y planificación para su recambio o remoción cuando resulte necesario.

Durante la sesión, una rama cayó sobre el vehículo del secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo, Gaspar Siguero, área que tiene bajo su órbita los servicios públicos municipales. El hecho no dejó personas lesionadas, pero puso en agenda la necesidad de revisar el estado de los ejemplares y establecer un plan de acción preventivo.

El control de ruidos molestos y la gestión del arbolado urbano se presentan así como dos decisiones que deberá abordar la Municipalidad de Sierra Grande en el marco de sus competencias.

Fuente: por redacción de pidolapalabra.com.ar