ROXANA FERNANDEZ SE REFIRIÓ AL AVANCE DEL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió en declaraciones a Radio Libre a la reunión de trabajo mantenida con autoridades del Proyecto VMOS, en la que se analizó el avance de la obra de la terminal de tanques en Punta Colorada, las etapas previstas y las proyecciones vinculadas a empleo, infraestructura y operación.

Fernández explicó que el encuentro se desarrolló tras una recorrida realizada por representantes del consorcio VMOS en la zona de obra y que permitió recibir información directa sobre el estado actual del proyecto. Según indicó, desde la empresa manifestaron conformidad con el ritmo de ejecución y señalaron que las tareas se desarrollan dentro de los plazos previstos, aun considerando los ajustes realizados durante la marcha de la obra.

En relación con el avance de la construcción, la intendenta precisó que uno de los tanques de almacenamiento se encuentra finalizando la etapa de anillado y se prepara para la colocación del techo, mientras que en paralelo se avanza con la infraestructura necesaria para las pruebas hidráulicas. Al respecto, informó que estas pruebas se realizarán con agua de mar y que las tareas preparatorias están previstas para comenzar en el mes de marzo.

Fernández señaló que el desarrollo del puerto, la finalización de los tanques y las pruebas de seguridad constituyen etapas necesarias para cumplir con los compromisos vinculados a la exportación de petróleo, prevista hacia fines de 2026. En ese sentido, remarcó que se trata de un proyecto con una planificación a largo plazo, que contempla no solo la construcción sino también una etapa posterior de operación y mantenimiento.

Durante la entrevista, la intendenta también hizo referencia a las próximas fases del proyecto, que incluyen la consolidación del campamento de obra, el avance de las tareas portuarias y la articulación con organismos nacionales y provinciales como Prefectura, Aduana y la Secretaría de Energía. Indicó que estas acciones requieren planificación anticipada para acompañar el crecimiento de la actividad en la localidad.

En materia de empleo, Fernández explicó que durante la reunión se abordó el cumplimiento del esquema de contratación vigente en la provincia y la necesidad de fortalecer la participación de mano de obra y proveedores locales. Señaló que, además de los puestos directos en la obra, el proyecto genera demanda de servicios asociados, lo que amplía el impacto económico en Sierra Grande.

Finalmente, la jefa comunal destacó que la radicación de oficinas del consorcio VMOS en la ciudad y la instalación de dependencias provinciales vinculadas al área energética forman parte del proceso de consolidación institucional del proyecto en la localidad, en el marco de un desarrollo que continuará en los próximos años.

Fuente: En este día | Radio Libre