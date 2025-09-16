ROXANA FERNÁNDEZ RESPALDÓ A “JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO” Y DESTACÓ LA FUERZA MUNICIPALISTA DE LA CAMPAÑA

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, expresó su apoyo a la conformación de la alianza “Juntos Defendemos Río Negro”, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. La jefa comunal participó del encuentro realizado en Villa Regina junto a 28 intendentes e intendentas, donde se rubricó el respaldo a las candidaturas de Facundo López y Andrea Confini al Senado, y de Juan Pablo Muena a la Cámara de Diputados.

En diálogo con Radio Libre, Fernández sostuvo que la representación legislativa en el Congreso es estratégica: “Lo que se define en octubre es quién nos va a representar en las cámaras nacionales. Necesitamos voces firmes para defender los intereses de Río Negro, en un contexto donde el Gobierno Nacional ha abandonado a las provincias y municipios”.

La intendenta resaltó que la campaña en Sierra Grande combinará las herramientas tradicionales de militancia con una tarea pedagógica en torno a la boleta única, que debutará en esta elección. También valoró la participación de jóvenes en la estructura local, lo que —según destacó— fortalece la proyección de futuro del espacio.

En cuanto a las alianzas, ratificó el vínculo con la Unión Cívica Radical, que formó parte de la reunión de Villa Regina, y anticipó la convocatoria a distintos sectores políticos y sociales para ampliar el alcance de la propuesta.

Las declaraciones de Fernández se enmarcan en la línea política planteada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien en redes sociales remarcó que “con la fuerza de las y los intendentes, Juntos Defendemos Río Negro reafirma el compromiso con el único proyecto auténticamente municipalista y provincialista”. El mandatario provincial subrayó que “defender Río Negro es cuidar el trabajo, garantizar que los recursos de nuestra tierra vuelvan en obras, salud, educación y seguridad, y exigir que las inversiones se traduzcan en oportunidades para nuestras familias”.

Subrayó que las elecciones de medio término “no deben minimizarse”, ya que las definiciones nacionales repercuten directamente en las provincias y municipios: “Queremos representantes que defiendan nuestras ciudades y municipios, no los intereses de Buenos Aires”, enfatizó.

Finalmente, en la agenda inmediata, Fernández confirmó que este martes participará como oradora en la audiencia pública de San Antonio Oeste, vinculada al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo. Allí, adelantó que expondrá a favor de la inversión y compartirá la experiencia de Sierra Grande con proyectos energéticos que ya generan empleo e impacto económico en la ciudad.

Fuente: En este día | Radio Libre