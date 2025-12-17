ROXANA FERNÁNDEZ REPASÓ LA AUDIENCIA POR EL AGUA Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA TEMPORADA DE VERANO

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, realizó un balance de la audiencia pública por el agua desarrollada esta semana y subrayó la magnitud de una obra largamente esperada por la comunidad. En ese sentido, remarcó que se trata de una inversión clave para resolver de manera estructural la problemática del sistema hídrico local, a partir de un diagnóstico técnico y con un proyecto que se encuentra próximo a ser licitado.

“Fue una instancia muy importante porque ratifica la necesidad y la envergadura de una obra fundamental como es el recambio de cañerías. Saber que está cerca de licitarse nos permite pensar que pronto va a comenzar”, expresó Fernández, quien también señaló que, si bien la participación ciudadana fue menor a la esperada, la audiencia cumplió con su objetivo informativo y técnico.

Uno de los puntos centrales planteados por vecinos y vecinas fue la posible superposición entre las obras de pavimentación y el recambio del sistema de agua. Al respecto, la jefa comunal fue categórica al descartar esa posibilidad. Explicó que en los pliegos de licitación del pavimento se estableció como condición previa el reemplazo de cañerías en todas las calles que serán asfaltadas. “Eso está contemplado desde el inicio y forma parte del contrato. Las empresas saben que antes de pavimentar deben hacer el cambio de cañerías, justamente para evitar romper después lo que ya está hecho”, afirmó.

Fernández valoró además la presencia de funcionarios técnicos municipales durante la audiencia, lo que permitió aclarar dudas y reforzar la planificación conjunta entre el municipio, el Departamento Provincial de Aguas y otros organismos involucrados.

Centro de Informes Turísticos y temporada estival

En el marco de la apertura oficial de la temporada de verano en Playas Doradas, que contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la intendenta destacó la inauguración del nuevo Centro de Informes Turísticos. La obra, financiada a través del Fondo de Infraestructura Turística, se suma a una red de centros similares ubicados en accesos estratégicos a la provincia.

El edificio cuenta con espacios destinados a la atención al visitante, oficinas y una sala multifuncional que permitirá realizar capacitaciones, reuniones con prestadores turísticos y pequeñas actividades institucionales. “Es una obra muy linda desde lo estético y muy funcional. Está pensada para ampliar las posibilidades que hoy tenemos, porque muchos espacios ya nos quedan chicos”, señaló Fernández.

La intendenta aclaró que la puesta en marcha del Centro de Informes no implica el cierre ni la unificación con la Secretaría de Turismo municipal, sino que se trata de servicios complementarios con funciones diferentes. Mientras el nuevo centro estará abocado principalmente a la atención directa al turista, la Secretaría continuará cumpliendo su rol administrativo y de gestión. Para su funcionamiento, se prevé una redistribución del personal municipal y refuerzos durante la temporada estival.

Otro aspecto destacado es la construcción de dársenas para el estacionamiento de colectivos, pensadas a futuro como parte de una posible terminal de ómnibus. Si bien Fernández fue cauta al referirse a este proyecto, confirmó que se trata de una planificación a largo plazo y que la infraestructura ya construida permitirá avanzar en ese sentido cuando se den las condiciones.

Finalmente, la intendenta se mostró optimista de cara a la temporada de verano, destacando la mejora en la calidad de los servicios, la incorporación de nuevos sanitarios, la puesta en valor de espacios públicos y un cambio positivo en la estética del balneario. “Cada año logramos dar un salto más en infraestructura y servicios. Eso genera expectativas en comerciantes, prestadores y trabajadores, y nos permite pensar en una temporada distinta, con más movimiento y mejores condiciones para quienes nos visitan”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre