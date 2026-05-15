ROXANA FERNANDEZ PARTICIPARÁ DE UNA CAPACITACIÓN INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO ENERGÉTICO EN TEXAS

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, participará de un programa de capacitación y visitas técnicas organizado por AmCham Argentina y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de mayo en las ciudades de Austin y Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos.

La invitación fue realizada en el marco de un programa destinado a representantes de los sectores público y privado vinculados al desarrollo energético. Según la nota enviada por ambas instituciones, el objetivo es “incentivar el diálogo e intercambio” para conocer aspectos de la política energética estadounidense, presentar a la Argentina como destino de inversiones, visitar plantas en funcionamiento y abordar temas de interés común vinculados al sector.

Fernández explicó que la convocatoria incluye a un grupo reducido de participantes y que, en el caso de los municipios rionegrinos, también fueron invitados representantes de San Antonio Oeste y Cipolletti.

“Es una capacitación que trabaja respecto de lo que es el desarrollo energético en el estado de Texas. Vamos a visitar plantas y conocer experiencias vinculadas a proyectos similares a los que se desarrollan en nuestra región”, señaló en declaraciones a Radio Libre.

La jefa comunal indicó que la agenda contempla reuniones con organismos gubernamentales, representantes del sector energético y visitas a empresas vinculadas a la actividad petrolera y de gas natural licuado (GNL).

“Entiendo el carácter de capacitación porque es un aprendizaje. La agenda incluye visitas a empresas líderes en materia energética como Chevron y Shell, además de encuentros para conocer cómo se organizaron ciudades que atravesaron procesos de desarrollo similares”, expresó.

Fernández destacó además la participación de Sierra Grande en espacios internacionales vinculados al sector energético y consideró que este tipo de instancias permiten incorporar herramientas para el desarrollo local.

“Me parece importante que Sierra Grande tenga presencia en estos ámbitos. Son oportunidades para conocer experiencias y después poder transmitirlas y adaptarlas a nuestra realidad”, sostuvo.

La intendenta señaló que el viaje se realiza mediante una beca otorgada por AmCham Argentina y el IAPG, que cubre traslado aéreo, alojamiento, traslados internos y comidas, por lo que no representa gastos para el municipio.

“Es una invitación institucional y todos los gastos están cubiertos por las entidades organizadoras”, aclaró.

Fernández también informó que el pedido de autorización para concretar el viaje ya fue elevado al Concejo Deliberante, tal como establece la Carta Orgánica Municipal.

Durante la entrevista, la intendenta remarcó además la necesidad de avanzar en procesos de capacitación y formación vinculados al desarrollo energético en Sierra Grande, en función de la demanda laboral que generan los proyectos en marcha en la región.

“Hay oportunidades laborales, pero muchas veces no están los perfiles preparados. Por eso creemos que las capacitaciones y certificaciones son fundamentales para que más vecinos puedan acceder a esos puestos de trabajo”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre