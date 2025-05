ROXANA FERNÁNDEZ: “LA MUNICIPALIDAD NO OCULTA INFORMACIÓN, TODO LO CONTRARIO”

Sierra Grande | Luego del encuentro con la Cámara de Comercio e Industria de Sierra Grande, la intendenta Roxana Fernández trazó un diagnóstico del vínculo entre el municipio, los comerciantes locales y las empresas que operan en la ciudad. Durante la extensa charla, Fernández remarcó la importancia del diálogo directo, la transparencia y el acompañamiento institucional como pilares para fortalecer la economía local.

“Estas reuniones no son nuevas, forman parte de una continuidad que venimos sosteniendo. Esta vez fue con la Cámara de Comercio, pero también lo hacemos con otros sectores productivos. Es nuestra responsabilidad como Estado municipal estar cerca, aclarar dudas y, sobre todo, evitar malos entendidos que surgen cuando no se dialoga cara a cara”, expresó la jefa comunal.

Uno de los temas centrales fue el registro de proveedores locales, una herramienta clave que, según Fernández, garantiza la visibilidad y participación de los comerciantes en la cadena de consumo de bienes y servicios de las empresas que operan en la ciudad.

Fernández también destacó que el municipio mantiene reuniones periódicas con empresas como YPF y Milicic, donde se actualiza y presenta este registro. Sin embargo, advirtió que desde algunos sectores se ha intentado “instalar una narrativa de ocultamiento y favoritismo” que, según ella, no se corresponde con la realidad.

“Hay sectores que en lugar de ponerse la camiseta de Sierra Grande se ponen la del espacio político. No se acercan, no consultan, no piden información. Pero después siembran dudas en la comunidad. Eso es boicot, y no ayuda a nadie. Nosotros estamos abiertos al diálogo, incluso con quienes nos critican”, remarcó con firmeza.