ROXANA FERNÁNDEZ HIZO UN BALANCE A DOS AÑOS DE SU GESTIÓN Y PROYECTÓ EL RUMBO HACIA 2026

Sierra Grande | Al cumplirse dos años de gestión, Roxana Fernández realizó un balance detallado del camino recorrido desde el 10 de diciembre de 2023, fecha que coincidió con los 40 años de democracia argentina. “Fue simbólico en muchos sentidos: la primera vez que una mujer encabeza el gobierno municipal y, además, un momento histórico para el país”, señaló.

La jefa comunal describió estos dos años como “intensos, con muchos desafíos y decisiones complejas”, pero también atravesados por transformaciones necesarias para la comunidad. Reconoció que, en diversos aspectos, la magnitud del contexto local —particularmente el avance del proyecto Vaca Muerta al mar y el impacto de nuevas inversiones— superó las previsiones iniciales.

Ordenamiento financiero y modernización del municipio

Uno de los logros más relevantes, según Fernández, fue el saneamiento económico del Municipio, históricamente marcado por el déficit crónico.

“Tomamos una municipalidad endeudada, sin recursos y sin orden administrativo. Hoy podemos decir que equilibramos las cuentas y cerramos los ejercicios con normalidad, algo que no sucedía desde hace décadas”, remarcó.

Ese ordenamiento permitió habilitar nuevas herramientas, como la posibilidad de tomar crédito, y avanzar en la modernización del Estado. Entre los avances, mencionó:

Creación de la página web municipal con oficina virtual .

. Publicación transparente de actos administrativos.

Facilidades para contribuyentes sin necesidad de trámites presenciales.

Aun así, reconoció que la informatización integral sigue siendo un objetivo pendiente: “Es una meta que continúa, necesitamos más equipamiento para digitalizar áreas clave como Tierras y Servicios”.

Obras e infraestructura: reducir el histórico déficit

Uno de los diagnósticos iniciales fue el marcado déficit de infraestructura básica —gas, electricidad y agua— en barrios de Sierra Grande y Playa Dorada. Ese mapa de necesidades, graficado en colores por áreas, guió la gestión durante estos dos años:

Gas : obras inauguradas en el barrio Industrial; finalización de la red para el barrio 25 de Mayo; próxima ejecución en el área cívica de Playa Dorada.

: obras inauguradas en el barrio Industrial; finalización de la red para el barrio 25 de Mayo; próxima ejecución en el área cívica de Playa Dorada. Electrificación : avances en sectores que aguardaban el servicio desde hacía más de una década.

: avances en sectores que aguardaban el servicio desde hacía más de una década. Reducción del uso de medidores comunitarios, un costo elevado para el municipio.

Fernández anticipó que su “anhelo central” para los próximos dos años es completar ese mapa, reduciendo al mínimo las zonas sin servicios.

Un municipio que corre a contrarreloj

La intendenta admitió que la gestión se vive en modo acelerado, intentando responder a demandas antiguas y nuevas en simultáneo. “O vas a la par o vas detrás; por eso la planificación es fundamental”, sostuvo.

En este marco, destacó el avance del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta estratégica que definirá la hoja de ruta de crecimiento urbano para las próximas décadas. Nuevos códigos de urbanización y edificación serán parte del legado institucional que la gestión busca dejar.

Las obras en marcha y lo que viene: mirar hacia 2026

Entre los proyectos que ya están en ejecución o próximos a licitarse, la intendenta mencionó:

Pavimentación de 17 calles , una obra largamente esperada.

, una obra largamente esperada. Inicio de la construcción del nuevo hospital , en articulación con el Gobierno provincial.

, en articulación con el Gobierno provincial. Remodelación del cine municipal , actualmente en obra.

, actualmente en obra. Recambio de luminarias y fortalecimiento de espacios públicos.

y fortalecimiento de espacios públicos. Obras de cloacas en barrio La Loma , proyecto presentado ante Provincia.

, proyecto presentado ante Provincia. Electrificación total de loteos en Playa Dorada .

. Nuevos fraccionamientos de tierra para vecinos, actualmente en tratamiento en el Concejo.

Sobre la “foto del 10 de diciembre de 2026”, Fernández fue clara:

una Sierra Grande con calles nuevas, espacios públicos consolidados, luminarias renovadas, un cine recuperado, el hospital en marcha, electrificación completa en Playa Dorada y terrenos accesibles para los vecinos.

Temas pendientes: parques industriales y manejo de residuos

La intendenta reconoció dos desafíos estructurales aún sin resolución:

El ordenamiento y desarrollo de los parques industriales.

La reubicación y modernización del basural municipal, una problemática histórica.

Ambos proyectos requieren planificación, acuerdos con empresas y financiamiento externo. “Es uno de los temas que más nos desvela; buscamos modelos de otras ciudades para llegar a una solución sostenible”, señaló.

Políticas sociales, cultura y turismo: la otra cara de la gestión

Fernández destacó que la obra pública no puede ser el único eje de un gobierno. Mencionó acciones en:

Mejoras en el Hogar San José para adultos mayores.

para adultos mayores. Políticas de inclusión y accesibilidad.

Desarrollo cultural y comunitario.

Proyección turística, con la apertura de temporada en Playa Dorada prevista para el 13 de diciembre.

“Tenemos recursos naturales permanentes: la sierra, el mar, la historia. El turismo debe seguir siendo un motor de desarrollo”, afirmó.

El desafío político: más diálogo y consenso

Por último, la intendenta reflexionó sobre el clima político local:

“Nos tocó un momento especial de la historia de Sierra Grande. El rol institucional que tenemos es enorme y requiere más diálogo y más consensos. La gente nos puso aquí, y debemos estar a la altura”.

