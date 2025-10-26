ROXANA FERNÁNDEZ: “HAY QUE VER LA IMPORTANCIA DE ESTA ELECCIÓN PARA EL FUTURO DE RÍO NEGRO Y DE SIERRA GRANDE”

Sierra Grande | La jornada electoral transcurre con absoluta normalidad en Sierra Grande. Así lo confirmó la intendenta Roxana Fernández, quien emitió su voto hace instantes en la Escuela Primaria N° 62 y posteriormente recorrió distintos establecimientos educativos de la localidad para saludar a los fiscales y verificar el desarrollo del proceso.

“Están todas las escuelas con total normalidad, mucha tranquilidad. Comenzaron en tiempo las mesas y hay presencia de fiscales”, detalló Fernández, destacando además la agilidad del sistema de votación con boleta única, que —según explicó— evitó amontonamientos y contribuyó a un proceso ordenado.

Consultada sobre el mensaje al electorado, la jefa comunal subrayó la relevancia de esta elección para la provincia y para Sierra Grande: “Es importante contar con representación. Río Negro tiene la posibilidad de tener sus propios representantes en el Congreso, y eso es clave para acompañar los proyectos que se definen a nivel nacional”.

Fernández hizo especial hincapié en el impacto que las decisiones legislativas tendrán en los proyectos energéticos que atraviesan un momento decisivo en la localidad. “Sierra Grande está en un momento muy especial, con una dinámica vertiginosa. Se vienen definiciones importantes para darle continuidad a los proyectos energéticos y de infraestructura”, expresó.

Sobre la jornada posterior a los comicios, la intendenta afirmó que el trabajo continúa sin pausa: “Esto es solo un parate dentro de un proceso de gestión que sigue adelante. Mañana retomamos con licitaciones, obras de asfalto y reuniones de trabajo”.

Finalmente, Fernández agradeció la labor de los fiscales y el compromiso ciudadano durante la elección: “Agradezco siempre el trabajo militante de nuestros fiscales. Es una jornada democrática que debemos celebrar”.

