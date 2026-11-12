ROXANA FERNÁNDEZ DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PROYECTO DE GNL

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, explicó los alcances de la audiencia pública prevista para el 16 de noviembre en el gimnasio municipal Vuta Mahuida, a partir de las 8. La convocatoria contempla cuatro expedientes correspondientes a estudios de impacto ambiental vinculados con los proyectos de gasoductos, poliductos y la infraestructura necesaria para la instalación de la planta de licuefacción y exportación de gas natural licuado (GNL). Según indicó, por la cantidad de proyectos y la extensión de las exposiciones técnicas, la jornada podría prolongarse y continuar al día siguiente mediante un cuarto intermedio, dependiendo también de la cantidad de oradores.

Fernández señaló que la audiencia está abierta a la participación de ciudadanos de toda la provincia de Río Negro y que quienes intervengan podrán expresar su posición a favor o en contra de los proyectos. Aclaró que no es necesario contar con conocimientos técnicos sobre la industria del GNL, ya que las empresas y los especialistas serán los encargados de presentar las características de las obras, sus etapas de ejecución, dimensiones, infraestructura requerida y los estudios ambientales realizados. Los ciudadanos, en tanto, podrán fundamentar sus opiniones desde su condición de vecinos, trabajadores, comerciantes o representantes de instituciones, con exposiciones de hasta cinco minutos.

La jefa comunal remarcó que la audiencia constituye una instancia para conocer la posición de la comunidad y avanzar en la evaluación de la licencia social de los proyectos. En ese sentido, sostuvo que la participación de los habitantes de Sierra Grande tiene relevancia por ser el lugar donde se desarrollará la infraestructura de exportación de GNL. También explicó que los estudios de impacto ambiental son presentados por las empresas a requerimiento de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, organismo que deberá evaluar tanto la documentación técnica como las opiniones expresadas durante la audiencia antes de adoptar una decisión definitiva.

Respecto de su postura, Fernández manifestó que acompañará el desarrollo de los proyectos y que su intervención estará centrada en las perspectivas de generación de empleo, crecimiento de proveedores, infraestructura y oportunidades para las próximas generaciones. Mencionó especialmente la continuidad laboral de trabajadores que participaron en el desarrollo de Punta Colorada y la posibilidad de que jóvenes de Sierra Grande puedan formarse y trabajar en su localidad. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una planificación que permita diversificar la actividad productiva y evitar que la economía local dependa de una única fuente laboral.

Finalmente, la intendenta consideró que la audiencia pública permite expresar acuerdos, diferencias y planteos vinculados con el desarrollo previsto para la región. Sostuvo que la participación ciudadana es parte del proceso de evaluación y que las opiniones deben quedar registradas en el ámbito institucional correspondiente.

Fuente: En este día | Radio Libre