ROXANA FERNÁNDEZ DESTACÓ EL ROL DE “JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO” Y LA IMPORTANCIA DE ACOMPAÑAR A SUS CANDIDATOS

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió en una entrevista con Radio Libre al tramo final de la campaña electoral de cara a los comicios del 26 de octubre, y destacó la trascendencia de acompañar a los candidatos de “Juntos Defendemos Río Negro”.

Fernández expresó que esta elección “no es una más”, ya que define el rumbo productivo y energético de la provincia y de la región, con impacto directo en el crecimiento de Sierra Grande. “Estamos en un proceso que llega a su final en lo proselitista, y es importante aprovechar estos días para hablar de todo lo que hemos hecho y de lo que viene”, señaló.

Respaldo a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro

La jefa comunal hizo especial hincapié en la necesidad de acompañar a los candidatos Facundo López y Andrea Confini, quienes se postulan al Senado, y a Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi, postulantes a Diputados Nacionales.

“Son personas comprometidas con Río Negro, con los proyectos que ya están en marcha y con los que vienen. Defender a Río Negro también es defender el futuro de Sierra Grande”, afirmó Fernández.

Una elección clave para el desarrollo productivo

Fernández destacó que esta votación tiene un valor estratégico para el futuro de la provincia:

“La decisión que tomemos el 26 de octubre será determinante para seguir consolidando lo que ya hemos logrado: el desarrollo de la minería, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) y los proyectos de gas natural licuado (GNL), que abren una oportunidad enorme para el trabajo y la inversión en nuestra región”.

La intendenta sostuvo que Sierra Grande “tiene hoy un horizonte de crecimiento productivo sin precedentes” y que las políticas provinciales deben sostener ese impulso.

Un llamado a la participación y claridad en el voto

En el cierre de la entrevista, Fernández llamó a la ciudadanía a participar activamente y votar de forma informada.

“Invito a todos los vecinos y vecinas a que este 26 de octubre acompañen a la propuesta de ‘Juntos Defendemos Río Negro’, que se identifica con el color verde, marcando la cruz en el casillero correspondiente a esa lista en la boleta única”, indicó.

“Esta elección es una oportunidad para que Sierra Grande y toda la provincia sigan creciendo de la mano del desarrollo y la producción”, concluyó.

Fuente: En Este Día | Radio Libre