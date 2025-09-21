ROXANA FERNÁNDEZ DESTACÓ EL IMPULSO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Durante esta semana, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, participó de múltiples eventos clave para el desarrollo económico y social de la ciudad, destacando el acompañamiento a empresarios locales, la consolidación de parques industriales y la relevancia de proyectos estratégicos que impactan directamente en el empleo y la inversión.

En declaraciones a Radio Libre, Fernández explicó que la Casa de la Cultura fue el escenario de un encuentro con comerciantes y empresarios de la localidad, en el marco de la presentación de la Agencia de Desarrollo Económico Provincial. “Es un organismo creado recientemente para acompañar a nuestros empresarios y comerciantes, tanto a quienes ya tienen experiencia como a quienes recién se inician, con asistencia, capacitación y líneas de financiamiento con tasas diferenciales”, señaló la intendenta.

El objetivo de esta agencia, según explicó Fernández, es facilitar el crecimiento de los negocios locales, mejorar su competitividad y consolidar nuevas inversiones en la provincia de Río Negro. Además, destacó la importancia de la orientación profesional para asegurar el éxito de los emprendimientos y la necesidad de que los comerciantes “se animen a aprovechar las oportunidades disponibles”.

Por otro lado, la intendenta repasó su participación en la audiencia pública sobre la instalación del segundo barco de licuefacción en el puerto de San Antonio, proyecto que considera estratégico para el desarrollo económico local. “Sierra Grande le dijo que sí a esta inversión, que no solo generará empleo directo en la construcción y la industria, sino también empleo indirecto en nuevas actividades vinculadas”, enfatizó. Fernández remarcó el impacto positivo que esto tiene para las familias de la ciudad, especialmente en el acceso a su primer empleo formal.

Otro tema central de la agenda fue la formalización del Parque Industrial Norte, que recibió reconocimiento provincial tras meses de articulación entre la municipalidad y la Secretaría de Parques Industriales. Fernández explicó que esta formalización permite acceder a beneficios legales y financieros fundamentales para el desarrollo de la infraestructura industrial y la radicación de nuevas empresas. Sobre el Parque Industrial Sur, aclaró que aún espera la aprobación del Consejo Municipal, destacando la necesidad de voluntad política para avanzar en su creación.

En el ámbito judicial, la intendenta se refirió al fallo relacionado con el programa Techo Digno, que implica que la municipalidad deba hacerse cargo de la devolución de fondos por más de 18 millones de pesos. Fernández aclaró que la causa corresponde a gestiones anteriores y que aún no han sido notificados oficialmente, pero adelantó que se presentará la apelación correspondiente para defender los intereses del municipio. Además, mencionó que uno de los empresarios involucrados ofreció reparar el edificio municipal como compensación dentro del marco del juicio.

La agenda de la semana también incluyó recorridas por obras estratégicas, encuentros con autoridades provinciales y participación activa en la planificación de futuras inversiones. La intendenta subrayó que “Sierra Grande está en un momento muy especial que exige responsabilidad política, orden y planificación, para que las oportunidades no se pierdan y la ciudad pueda consolidar un futuro de crecimiento sostenido”.

Fuente: En este día | Radio Libre.