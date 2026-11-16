ROXANA FERNÁNDEZ ABRIÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PROYECTO DE GNL EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, fue la primera oradora de la audiencia pública convocada para abordar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que tiene a la localidad como uno de los puntos centrales de su desarrollo. En su carácter de anfitriona, dio la bienvenida a las autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de empresas, trabajadores, vecinos e instituciones participantes.

Durante su discurso, Fernández vinculó la convocatoria actual con la audiencia realizada en junio de 2013, en el mismo espacio, cuando se debatía otro proyecto de desarrollo para la provincia de Río Negro. Señaló que el escenario actual presenta nuevas condiciones para Sierra Grande y destacó las decisiones políticas y los cambios normativos que habilitaron el desarrollo de actividades energéticas e hidrocarburíferas en el Golfo.

En ese contexto, mencionó que más de 800 trabajadores se encuentran desempeñándose en los proyectos que actualmente se desarrollan en la zona de Punta Colorada. También hizo referencia al regreso de trabajadores a la localidad y a la participación de jóvenes que se capacitan para incorporarse al mercado laboral. Según planteó, el movimiento de empresas y personas también genera actividad para comerciantes, proveedores, prestadores de servicios y emprendimientos locales.

La jefa comunal sostuvo que el proyecto de GNL representa una nueva instancia de desarrollo para Sierra Grande y la provincia, y remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para generar condiciones de inversión. Asimismo, señaló que el crecimiento de la actividad requiere considerar tanto el empleo directo como las oportunidades económicas que pueden generarse en otros sectores de la comunidad.

Finalmente, Fernández expresó que la audiencia pública constituye un ámbito para escuchar las opiniones de vecinos, trabajadores, instituciones, comerciantes y empresarios. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el proceso permita reunir las distintas posiciones y avanzar en la obtención de la licencia social para el proyecto. La audiencia fue prevista para desarrollarse durante dos jornadas de exposiciones e intervenciones.