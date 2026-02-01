ROBARON UNA BOMBA DE AGUA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N.º 11 DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, Marcelo Saggina, informó que la Escuela de Educación Especial N.º 11 fue víctima del robo de una bomba de agua, en un hecho ocurrido durante el receso escolar. Se trata del segundo episodio de similares características registrado en la misma institución en el último año.

Según explicó Saggina en declaraciones a Radio Libre, el establecimiento contaba con medidas de seguridad como rejas y candados, que fueron dañados para sustraer el equipamiento. El robo fue detectado en horas de la mañana, cuando personal del Consejo Escolar constató la falta de la bomba y los daños en la estructura de protección.

El funcionario indicó que el hecho genera complicaciones operativas, ya que será necesario reponer el equipo, reparar las rejas y evaluar alternativas para reforzar la seguridad del sistema de provisión de agua. Asimismo, señaló que se solicitó a la policía intensificar los recorridos nocturnos en las instituciones educativas.

Saggina explicó que se realizó una exposición policial, aunque aclaró que no se avanzó con una denuncia formal debido a las limitaciones para realizar peritajes. En ese sentido, remarcó la importancia de desalentar la compra de elementos robados como una forma de prevenir este tipo de hechos.

En relación al estado general de las escuelas del ejido, el coordinador detalló que se están realizando tareas de mantenimiento en establecimientos de Sierra Grande, Playas Doradas y la zona rural. Los trabajos incluyen limpieza de tanques, fumigación, pintura, reparación de baños y mejoras edilicias, en articulación con el municipio y empresas contratadas.

Finalmente, recordó que durante la próxima semana se iniciará el cronograma de presentación de supervisores, equipos directivos y docentes, de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para el mes de marzo.

Fuente: En este día | Radio Libre