ROBARON BOMBAS DE AGUA EN ESCUELAS DE SIERRA GRANDE Y PIDEN COLOCAR CÁMARAS DE SEGURIDAD

Sierra Grande | El responsable del Consejo Escolar en Sierra Grande, Marcelo Saggina, expresó su preocupación por los robos registrados en las escuelas N°60 y N°11 durante el último fin de semana. En ambas instituciones sustrajeron bombas de agua y generaron daños en las instalaciones, lo que obligó a reparaciones urgentes para garantizar el normal dictado de clases.

“Es tristísimo ver estas situaciones, que todavía sigamos viviendo estos hechos de vandalismo a las instituciones públicas. Nosotros ponemos candados, rejas y nos sigue pasando”, declaró Saggina en diálogo con Radio Libre.

El funcionario señaló que, aunque existen comentarios de vecinos que habrían visto a personas en actitud sospechosa, no hay denuncias formales ni pruebas que permitan avanzar judicialmente. En este contexto, anticipó que se está trabajando en la colocación de cámaras de seguridad en las escuelas: “Si nos vuelve a pasar, por lo menos tener el documento fehaciente de quién fue para poder realizar la denuncia pertinente”.

Además de los robos, Saggina mencionó otras situaciones que dañan a los establecimientos, como los juegos de estudiantes sobre techos recientemente reparados. “Seguimos destruyendo las instituciones que después nos cuesta la plata a todos”, lamentó.

Pese a este escenario, destacó que las dos escuelas afectadas ya están funcionando con normalidad gracias al rápido accionar del municipio.

Fuente: Radio Libre | En este día.