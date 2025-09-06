RÍO NEGRO Y EMPRESAS PETROLERAS ACUERDAN PROTEGER EL PATRIMONIO

La provincia de Río Negro firmó un Acta de Compromiso y Colaboración con varias empresas del sector petrolero y de servicios. El objetivo principal: preservar el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico ante las actividades vinculadas al sector energético.

Participaron del acuerdo Pan American Energy (PAE), Oldelval, Medanito, Phoenix y la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro (CES), con la expectativa de incorporar progresivamente a más firmas que operan en la región.

Si bien en esta primera etapa no estuvieron presentes las compañías que desarrollan operaciones en la zona de Sierra Grande, donde se construye el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), se estima que pronto se sumarán, dado que la región atlántica concentra enterratorios y otros recursos arqueológicos y paleontológicos de alto valor.

Desarrollo sostenible y valor no renovable

El nuevo marco busca compatibilizar el desarrollo estratégico de infraestructura energética —vital para la economía provincial— con el cuidado de bienes históricos y científicos, considerados recursos no renovables y de gran valor para generaciones presentes y futuras.

Voces del acuerdo: cultura, educación y turismo

Franco Ávila, Secretario de Cultura de Río Negro, subrayó que el acta promueve un trabajo conjunto frente a hallazgos durante movimientos de suelo. «Buscamos generar una agenda de visibilización, dar trazabilidad a los descubrimientos y articular con las empresas privadas para que la comunidad educativa también sepa qué se encuentra en Río Negro».

Además, destacó el potencial de esta política para el desarrollo local a través del turismo patrimonial: “La ruta de turismo patrimonial es una oportunidad para atraer visitantes interesados en el conocimiento científico… hallazgos que resultan atractivos no solo para la comunidad científica y educativa, sino también para el turismo internacional y nuevas producciones culturales”.

Responsabilidades compartidas

Las empresas firmantes se comprometen a:

Incorporar planes de gestión cultural en sus operaciones.

Contratar profesionales especializados en monitoreo de obra.

Capacitar a su personal en protocolos de actuación ante hallazgos arqueológicos y paleontológicos.

Por su parte, el Gobierno Provincial se hará cargo de:

Brindar asistencia técnica.

Promover espacios de coordinación interinstitucional.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una cultura organizacional comprometida con la sostenibilidad.