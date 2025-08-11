Gobierno de Rio NegroLocalesProvinciales
RÍO NEGRO MEJORARÁ LA RUTA PROVINCIAL 9 HACIA PUNTA COLORADA
Mejoramiento de un tramo clave de 20 km de ripio para optimizar la conectividad portuaria.
El Gobierno de Río Negro financiará el mejoramiento integral de 20 kilómetros de ripio de la Ruta Provincial 9, que conecta la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada, como parte de un paquete vial que utiliza fondos del Bono VMOS, resultado del acuerdo con las empresas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
En una mesa de trabajo entre el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, se confirmó que este mejoramiento se licitará próximamente y será ejecutado y supervisado por el Ente Vial provincial, bajo el marco del Plan de Obras Viales 2023-2027.
El proyecto abarca un tramo de aproximadamente 20 km y, al intervenirse, se espera fortalecer significativamente la conexión vial hacia el puerto de Punta Colorada, incrementando la fluidez del tránsito y favoreciendo el desarrollo logístico en la zona.
Obras financiadas con Bono VMOS próximas a licitar:
• Pavimentación del Acceso a San Javier, desde la Ruta Nacional 3. Presupuesto oficial: $2.024.695.430
• Rehabilitación de Ruta Provincial 9, acceso a Punta Colorada. Presupuesto Oficial: U$$ 1.558.000
• Reconstrucción de Calzada, Dársena de Pesaje e Intersección Canalizada de Hormigón en Ruta Provincial 69. Presupuesto Oficial: $3.300.000.000
Fuente: Gobierno de Rio Negro.