RÍO NEGRO IMPULSA INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS E INCLUYE A SIERRA GRANDE

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el Programa de Desarrollo Territorial, un plan integral destinado a mejorar la infraestructura básica, modernizar la gestión pública y reactivar la competitividad local. La inversión total asciende a US $156 millones, de los cuales US $140 millones fueron financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el resto —US $16 millones— es aporte del gobierno provincial.

Obras destacadas para Sierra Grande

Recambio de cañerías de agua potable

Desarrollo del polo energético y logístico en Sierra Grande y Punta Colorada: Incluye infraestructura para potenciar el puerto, conexiones logísticas y redes de agua potable.

Articulación técnica y financiera

La ejecución del plan está a cargo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda. En el aspecto técnico intervienen organismos como Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas, Vialidad Rionegrina, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Energía y Ambiente, y el Ministerio de Modernización. Esta articulación multisectorial asegura que los proyectos respondan a necesidades reales del territorio y contribuyan al desarrollo sustentable.